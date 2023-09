La sortie des portails enchantés est retardée sur Switch

Enchanted Portals, un jeu de plateforme 2D très attendu inspiré de Cuphead, a annoncé un retard dans sa sortie sur Nintendo Switch. Initialement prévu pour le 6 septembre, le jeu sortira désormais « quelques semaines plus tard » aux côtés des versions PS4 et Xbox One du jeu, selon le développeur Xixo Games Studio sur Twitter.

Bien que la version PC d'Enchanted Portals ait pu respecter sa date de sortie le 5 septembre, les premières impressions du jeu ont été loin d'être excellentes. Les avis des utilisateurs de Steam sont actuellement « pour la plupart négatifs », de nombreux utilisateurs citant les problèmes de contrôle comme l'un des principaux problèmes. On espère que le retard dans la sortie de la version Switch donnera aux développeurs le temps nécessaire pour résoudre ces problèmes et offrir une meilleure expérience de jeu.

Enchanted Portals est un jeu de plateforme coopératif 2D qui suit l'histoire de deux magiciens débutants nommés Bobby et Penny, qui se retrouvent coincés entre les dimensions. Le jeu propose une musique entraînante, de charmants arts anciens et une comédie non-stop, promettant une expérience de jeu fantaisiste et rapide. Les joueurs peuvent s'attendre à des étapes de plateforme difficiles, à des combats de boss passionnants et à un puissant arsenal de sorts et de mouvements pour surmonter les obstacles et progresser dans le jeu.

Si le retard risque de décevoir les fans qui attendaient la sortie avec impatience, il s'agit d'une étape nécessaire pour garantir que le jeu réponde aux standards de qualité attendus par les joueurs. Restez à l'écoute pour d'autres annonces concernant la nouvelle date de sortie d'Enchanted Portals sur Nintendo Switch.

Sources:

– Nintendo Life : [contenu intégré]

– Nintendo Tout : [source]

– Vapeur : [source]