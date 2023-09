Gearbox Studio aurait été affecté par les efforts de restructuration du groupe Embracer

By

Selon des rapports récents, Gearbox Studio est le dernier studio à être impacté par les efforts de restructuration en cours du groupe Embracer. Embracer Group avait annoncé un programme de restructuration complet en juin pour se remettre de ses dépenses importantes au fil des ans et d'une baisse de 40 pour cent du cours de l'action suite à l'échec d'un partenariat stratégique avec Savvy Games Group.

Dans le cadre de la restructuration, un autre studio appartenant à Embracer, Volition Games, a été immédiatement fermé à la fin du mois dernier. Maintenant, Reuters rapporte que Gearbox pourrait être le prochain studio à être abandonné par Embracer. Embracer travaillerait avec les banques d'investissement Goldman Sachs et Aream & Co pour explorer la possibilité de vendre Gearbox. Ils ont déjà suscité l’intérêt de tiers souhaitant acquérir le studio.

Il convient de noter que le cours des actions d'Embracer a connu une évolution positive suite à cette nouvelle. Gearbox, qui a été acquis par Embracer en 2021, a eu des résultats mitigés avec ses récentes sorties de jeux. Les ventes de New Tales from the Borderlands auraient été faibles, selon l'éditeur Take-Two. Cependant, un autre spin-off de Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, a dépassé les attentes. Le PDG Randy Pitchford avait précédemment déclaré que de futures expériences étaient déjà en cours de développement.

En tant qu'éditeur, Gearbox prévoit de publier Hyper Light Breaker et Homeworld 3 début 2024. D'autres développements pourraient survenir concernant les efforts de restructuration d'Embracer Group et l'avenir de Gearbox.