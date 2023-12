Des scientifiques développent une méthode pour intégrer des nanodiamants fluorescents dans des structures sur mesure

By

Des chercheurs de l'Institut de physique São Carlos (IFSC-USP) de l'Université de São Paulo ont réalisé une percée en intégrant des nanodiamants dotés de centres de couleur dans des structures conçues sur mesure. La méthode, décrite dans la revue Nanomaterials, ouvre des possibilités intéressantes pour l'intégration d'émetteurs quantiques dans des dispositifs photoniques pour diverses applications.

Les scientifiques se sont concentrés sur les centres de lacunes d'azote (NV), qui sont des défauts dans la structure cristalline des diamants. Ce défaut se produit lorsqu'un atome d'azote remplace un atome de carbone dans le réseau de diamant et qu'un site voisin dans le réseau est vacant. Ces centres NV présentent des propriétés quantiques telles que l'émission d'un photon unique à température ambiante et un long temps de cohérence, ce qui les rend précieux pour le codage et le traitement de l'information quantique, ainsi que pour le marquage cellulaire dans les études biologiques.

La microfabrication des diamants est techniquement difficile, c'est pourquoi les chercheurs se sont tournés vers l'intégration de nanodiamants dotés de centres de couleur dans des structures conçues sur mesure. Ils ont utilisé une méthode appelée polymérisation à deux photons (2PP), qui consiste à utiliser un faisceau laser de haute intensité pour se concentrer sur une résine polymère sensible à la lumière qui ne s'est pas encore solidifiée.

Dans leur étude, les chercheurs ont ajouté une solution de nanodiamants à la résine photosensible, un matériau sensible à la lumière utilisé pour le processus de fabrication. Après avoir effectué diverses procédures physico-chimiques, ils ont réalisé une microfabrication à l’aide des impulsions d’un laser puissant. La présence et l'emplacement des nanodiamants ont été confirmés par des mesures de fluorescence et de spectroscopie Raman.

Les résultats ont montré non seulement la faisabilité de fabriquer des microstructures incrustées de nanodiamants fluorescents, mais également le potentiel d'applications en photonique et en technologie quantique. Cette avancée ouvre des possibilités passionnantes pour le développement de dispositifs photoniques avancés dotés d’émetteurs quantiques intégrés.

La recherche faisait partie d'un projet de doctorat dirigé par Filipe Assis Couto, conseillé par le professeur Cleber Mendonça. Il a reçu le soutien de la Fondation de Recherche de São Paulo (FAPESP) à travers plusieurs projets.