Les nouveaux appareils électroniques du plus grand radiotélescope sont plus silencieux qu’un téléphone portable sur la Lune

De nouveaux appareils électroniques appelés boîtiers SMART ont été développés pour alimenter les antennes du télescope basse fréquence Square Kilometer Array (SKA), actuellement en construction en Australie occidentale. Ces appareils sont si silencieux qu’ils émettent moins de rayonnement électromagnétique qu’un téléphone portable posé à la surface de la Lune.

Le télescope SKA Low, ainsi que son homologue sud-africain à moyenne fréquence, seront le radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde une fois opérationnel. Avec 131,072 XNUMX antennes dipôles, il aura la capacité de détecter de faibles signaux radio provenant des régions les plus éloignées de l’univers.

Cependant, cette sensibilité élevée rend le télescope vulnérable aux interférences provenant de sources d’ondes radio artificielles. Même l'électronique à bord des satellites Starlink de SpaceX, qui orbitent à 342 milles au-dessus de la Terre, peut être détectée par les antennes du télescope. Cette interférence peut avoir un impact négatif sur la recherche astronomique et entraver la recherche de signes de vie extraterrestre.

Pour résoudre ce problème, une zone radio silencieuse a été créée autour du télescope, où l'utilisation des téléphones portables et des émetteurs radio est strictement réglementée. De plus, les ingénieurs du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) de l'Université Curtin ont développé des dispositifs spéciaux de distribution de puissance et de signal pour le télescope qui émettent un rayonnement électromagnétique minimal.

Ces appareils sont construits à l’aide de composants radio-silencieux et sont contenus dans un emballage spécial pour empêcher tout rayonnement de s’échapper. Lors des tests, les appareils ont émis moins de rayonnement que celui qui atteindrait les antennes d’un téléphone portable à la surface de la Lune.

La construction du télescope SKA a débuté en décembre 2022 après plus de 30 ans de préparation. Les sites de télescopes en Australie et en Afrique du Sud auront une zone de collecte combinée de 1 kilomètre carré. Le site australien se concentrera sur les ondes radio avec des fréquences comprises entre 50 et 350 MHz, tandis que le réseau sud-africain se concentrera sur les longueurs d'onde plus longues entre 350 MHz et 15.4 GHz.

En utilisant des radiotélescopes sensibles comme le SKA, les astronomes peuvent détecter des ondes radio capables de pénétrer la poussière et les débris, leur permettant ainsi d'observer des parties du cosmos qui autrement seraient invisibles pour d'autres types de télescopes. Les télescopes SKA devraient révolutionner notre compréhension de l’univers et fournir des détails sans précédent sur son évolution et ses phénomènes mystérieux.

Sources:

– Article source : « Les nouveaux appareils électroniques destinés à alimenter le plus grand radiotélescope sont plus silencieux qu’un téléphone portable sur la Lune » par Doris Elin Salazar

– Observatoire du kilomètre carré (SKAO)

– Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR)