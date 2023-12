Révolutionner le recyclage des textiles : étendre la durabilité des vêtements

De nouvelles innovations transforment la façon dont nous recyclons les textiles, garantissant que les matériaux précieux ne sont pas simplement jetés et brûlés. Dans une démarche significative, l'Union européenne a annoncé son intention de collecter et de recycler les textiles usagés à partir de 2025. Avec l'augmentation de la production et de la consommation de textiles, il est crucial de trouver des méthodes de recyclage améliorées, efficaces et respectueuses de l'environnement.

L’enjeu réside dans le recyclage des textiles mixtes, notamment ceux contenant de l’élasthanne. Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l'Université technologique de Vienne (TU Wien) ont développé des techniques révolutionnaires pour détecter l'élasthanne avec plus de précision et le séparer en douceur, préservant ainsi les autres fibres. La clé de leur succès réside dans la recherche des bons solvants.

Emanuel Boschmeier, doctorant à la TU Wien, explique que si de nombreux matériaux vestimentaires comme le coton, le polyester et le polyamide sont facilement recyclables en tant que matériaux purs, l'élasthanne pose un défi de taille. La nature extensible de l’élasthanne rend son traitement impossible par les méthodes de recyclage conventionnelles. Cela entraîne des blocages de la machine, des salissures et des agglomérations.

En réponse, des chercheurs du laboratoire de Vasiliki-Maria Archodoulaki ont développé un nouvel outil de quantification de l'élasthanne basé sur la spectroscopie infrarouge moyen. Cet outil mesure avec précision la quantité d'élasthanne présente dans un vêtement. Contrairement aux méthodes traditionnelles, la nouvelle méthode de détection est à la fois fiable et rapide.

Une fois l’élasthanne détecté, l’étape suivante consiste à le séparer des autres fibres. Grâce à des expériences et des études théoriques, les chercheurs ont découvert un solvant inoffensif qui élimine sélectivement l'élasthanne, laissant intactes les fibres réutilisables. Cette méthode de séparation innovante permet de récupérer des matières telles que le polyester et le polyamide. Notamment, même lorsque la laine est combinée avec du polyester et de l'élasthanne, chaque composant peut être traité individuellement. La laine est décomposée à l'aide d'enzymes dans des conditions douces, produisant un cocktail d'acides aminés qui trouve des applications dans les industries des cosmétiques et des engrais.

La révolution du recyclage textile prolonge non seulement la durée de vie des textiles, mais réduit également l'impact environnemental de l'industrie de la mode. Grâce à ces progrès, le recyclage et la récupération des matériaux précieux contenus dans les vêtements usagés deviennent plus réalisables, nous rapprochant ainsi d'un avenir plus durable.

En savoir plus dans l'histoire Web : Révolutionner le recyclage des textiles : étendre la durabilité des vêtements