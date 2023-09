EE augmente les prix du forfait Roam Further de 60 %, ce qui met les clients en colère

EE, l'un des principaux fournisseurs de réseaux britanniques, a récemment annoncé une hausse significative des prix de son plan Roam Further. Ce forfait permet aux clients d'utiliser les données, les appels et les SMS dans des pays comme les États-Unis, le Mexique, le Canada et l'Australie. Au début de l’année, le coût du module complémentaire était de 10 £ par mois, puis est passé à 15 £ fin mars. Cependant, les clients d'EE ont maintenant été informés que le prix passera à 25 £ par mois le 18 octobre 2023. Cela représente une augmentation stupéfiante de 60 % et plus du double du prix initial du début de l'année.

Sans surprise, de nombreux utilisateurs d’EE sont mécontents de cette soudaine hausse des prix. Certains ont exprimé leur frustration sur les plateformes de médias sociaux, promettant de passer à d’autres fournisseurs de réseaux. Même si la raison de cette augmentation significative reste inconnue, il est clair que les utilisateurs d’EE estiment que le coût supplémentaire est injustifié.

Il convient de noter qu’EE n’est pas le seul fournisseur de réseau à facturer des frais supplémentaires pour l’utilisation des données à l’étranger. D'autres fournisseurs, tels que Three et Vodafone, imposent également des frais pour les données internationales. Trois facturent 5 £ par jour pour l'accès aux données aux États-Unis, tandis que les frais de Vodafone varient autour de 6.50 £ selon le contrat.

Cependant, pour ceux qui voyagent fréquemment et souhaitent éviter les frais accrus d'EE, il existe une solution potentielle. Souscrire un forfait comprenant des Smart Benefits, modifiables mensuellement, peut offrir des options telles que Roam Further, Apple TV+ ou Microsoft 365 Personal. Il est conseillé aux clients EE concernés d'explorer des offres alternatives qui peuvent les aider à économiser de l'argent.

