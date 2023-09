eBay présente un outil d'IA pour créer des listes de produits sur sa plateforme

Résumé : eBay a dévoilé un nouvel outil de référencement basé sur des images qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour générer automatiquement une description de produit à partir d'une seule photo. L'outil, disponible uniquement sur l'application eBay pour les utilisateurs iOS, permet aux vendeurs de simplement prendre une photo de l'objet, et l'IA remplira tous les détails nécessaires, y compris les titres, les descriptions, les dates de sortie et les sous-catégories. Il suggère même un prix et des frais d'expédition. Cette fonctionnalité vise à simplifier le processus d'inscription et à supprimer les barrières à l'entrée pour les nouveaux vendeurs, qui peuvent trouver difficile de créer des annonces compétitives. Les premiers retours ont été positifs, puisque 95 % des utilisateurs qui ont essayé les descriptions générées par l'IA ont choisi de les utiliser. De plus, eBay a annoncé un outil de suppression d'arrière-plan transparent qui remplace l'arrière-plan de l'image du produit par un fond blanc et épuré. Ces nouveaux outils démontrent l'engagement d'eBay à tirer parti des dernières technologies pour améliorer l'expérience utilisateur sur sa plateforme.

L'intelligence artificielle (IA) fait référence à la simulation de l'intelligence humaine dans des machines capables de comprendre, d'apprendre et d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine.

Source : Sabrina Ortiz/ZDNET