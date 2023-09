eBay présente un outil de référencement basé sur des images alimenté par l'IA

eBay s'apprête à lancer un nouvel outil de référencement basé sur des images, alimenté par l'intelligence artificielle (IA), qui permettra aux vendeurs de répertorier plus facilement des articles sur sa plateforme. L'outil permet aux vendeurs de simplement prendre ou de télécharger une photo dans l'application eBay, et l'IA remplit automatiquement les informations sur les articles telles que les titres, les descriptions, les dates de sortie des produits, les catégories, les sous-catégories, les prix d'annonce et les frais d'expédition.

L'outil de référencement basé sur des images a fait l'objet d'une phase de test bêta pour les employés et devrait être mis à la disposition du public dans les mois à venir. Cet outil vise à résoudre le problème du « démarrage à froid » auquel sont confrontés les primo-vendeurs, en simplifiant le processus d'inscription et en éliminant la quantité écrasante d'informations nécessaires pour créer une annonce compétitive.

La technologie d'IA d'eBay offre non seulement aux vendeurs un moyen plus efficace de fournir des informations détaillées, mais améliore également le processus de vente, le rendant plus fluide et rationalisé. Ce nouvel outil s'appuie sur les précédents outils de description d'eBay basés sur l'IA, qui généraient automatiquement des descriptions détaillées des annonces en fonction d'une contribution minimale des vendeurs.

Depuis l'introduction du premier outil de référencement basé sur l'IA, environ 30 % des vendeurs américains ont essayé cette fonctionnalité, et plus de 95 % d'entre eux ont choisi d'utiliser les descriptions générées par l'IA. eBay intègre diverses formes d'IA dans sa plateforme depuis plusieurs années, dans le but de trouver un équilibre entre des annonces détaillées et précises et un processus d'inscription transparent.

Le PDG d'eBay, Jamie Iannone, a déclaré que l'entreprise était en pleine « réimagination technologique » et qu'elle s'engageait à réinventer l'avenir du commerce électronique. Cela inclut la récente acquisition de Certilogo, un fournisseur d'authentification basé sur l'IA pour la mode.

