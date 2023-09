eBay présente un outil d'IA pour générer des listes de produits à partir d'images

eBay a dévoilé un nouvel outil d'IA générative qui permet aux vendeurs de créer des listes de produits complètes simplement en téléchargeant une photo. L'entreprise vise à rationaliser le processus de vente pour les nouveaux commerçants qui peuvent avoir du mal à fournir tous les détails nécessaires. L'outil utilise des images fournies par les vendeurs pour renseigner automatiquement des informations telles que le titre du produit, la description, la catégorie et d'autres détails pertinents que les acheteurs potentiels voudraient connaître.

Bien qu'eBay soit connu pour ses listes de produits diverses et parfois incohérentes, l'utilisation de listes générées par l'IA pourrait contribuer à apporter plus de cohérence et d'exhaustivité aux informations sur les articles. Cependant, il est important de noter que de nombreux vendeurs sur la plateforme sont très réactifs aux questions des acheteurs, ce qui ajoute une touche personnelle et aide à clarifier toute incertitude.

Cet outil de génération basé sur l'image n'est pas la première aventure d'eBay dans le domaine de l'IA générative. Auparavant, la société proposait une version simplifiée de l'outil qui générait des descriptions de produits basées sur les commentaires des vendeurs. Cependant, cette version antérieure a été critiquée pour avoir généré un texte de mauvaise qualité. Les utilisateurs ont signalé que la description générée manquait souvent d'informations utiles et contenait un langage cliché. Dans certains cas, cela a même supprimé des détails importants que les acheteurs potentiels voudraient connaître, ce qui pourrait conduire à des plaintes des acheteurs.

Malgré ses avantages potentiels, il est important que les vendeurs examinent et modifient les annonces générées par l’IA pour garantir leur exactitude et leur pertinence. L'outil vise à assister les vendeurs dans le processus d'inscription, mais l'intervention humaine et le souci du détail restent cruciaux.

Dans l'ensemble, l'outil d'IA d'eBay permettant de générer des listes de produits à partir d'images semble prometteur pour rendre l'expérience de vente plus efficace. Cependant, les vendeurs doivent être prudents et procéder aux ajustements nécessaires pour garantir l’exactitude et la qualité des annonces.