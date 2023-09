eBay présente un outil d'IA pour générer des listes de produits à partir de photos

eBay lance un nouvel outil d'IA pour ses vendeurs sur sa place de marché, capable de générer automatiquement une liste de produits à l'aide d'une seule photo. L'outil, disponible sur l'application eBay pour iOS et bientôt pour Android, peut générer un titre, une description, une date de sortie du produit et même suggérer une catégorie, une sous-catégorie, un prix catalogue et des frais d'expédition en fonction de la photo. Cet outil fait partie des efforts d'eBay visant à intégrer l'IA dans le processus de vente, suite à l'introduction de descriptions de catalogue de produits générées par l'IA et d'un outil de suppression d'arrière-plan pour lister les photos.

L’outil vise à relever le défi auquel sont souvent confrontés les primo-vendeurs, connu sous le nom de « démarrage à froid ». De nombreux nouveaux vendeurs sont submergés par la quantité d'informations requises pour créer une annonce compétitive, et eBay espère que cet outil d'IA pourra éliminer le besoin pour les vendeurs de saisir manuellement les informations. Cependant, certains vendeurs de longue date sur eBay ont exprimé des inquiétudes quant à l'exactitude et à la qualité des descriptions générées par l'IA. Des plaintes ont été déposées concernant des descriptions trompeuses, voire mensongères, et les vendeurs affirment que le texte généré est répétitif, verbeux et manque de détails importants.

L'adoption agressive de l'IA par eBay dans sa plateforme le distingue des autres marchés. Shopify a récemment introduit des descriptions de produits générées par l'IA, tandis qu'Amazon a déployé des résumés d'avis générés par l'IA. Amazon teste également des outils d'IA pour générer des titres, des descriptions et des puces pour certains produits. Cependant, l'outil d'IA d'eBay, contrairement à d'autres, génère des annonces directement à partir de photos. Malgré un certain scepticisme parmi les vendeurs, eBay estime que l'IA peut réduire considérablement les frictions et transformer le processus d'inscription, le rendant plus facile et plus agréable pour les vendeurs.

