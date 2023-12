Foire aux Questions

By

Les scientifiques découvrent que la journée sur Terre pourrait s'étendre jusqu'à 25 heures

Des scientifiques de l'Université technique de Munich (TUM) ont fait une découverte étonnante qui remet en question notre compréhension de la rotation de la Terre. Contrairement à la croyance populaire, une journée sur Terre ne dure pas toujours 24 heures. En fait, elle pourrait éventuellement s'étendre jusqu'à 25 heures. Cette recherche révolutionnaire apporte un nouvel éclairage sur la dynamique de notre planète.

L'équipe du TUM a concentré ses recherches sur la vitesse de rotation de la Terre et a découvert qu'elle n'était pas cohérente. La composition hétérogène de la Terre, constituée d’un mélange de solides et de liquides, joue un rôle important dans ces fluctuations.

Pour mesurer la rotation de la Terre, les scientifiques ont amélioré un laser annulaire situé à l'observatoire géodésique de Wettzell. Ce laser sophistiqué fonctionne dans une chambre pressurisée spécialement conçue et enterrée sous terre. Grâce à l'utilisation de lasers et de miroirs, l'appareil détecte avec précision les variations de la vitesse de rotation de la Terre. Les fréquences fluctuantes entre deux faisceaux laser indiquent tout changement. Par exemple, à l’équateur, où la Terre tourne à 15 degrés par heure, le laser annulaire enregistre une fréquence spécifique.

Grâce à des mesures précises, les scientifiques peuvent désormais éliminer l'asymétrie inhérente à la conception du dispositif et prendre en compte les effets systématiques à l'aide d'un algorithme correctif. Cette technologie remarquable leur permet de mesurer la rotation de la Terre avec neuf décimales, ce qui équivaut à une fraction de milliseconde chaque jour.

Notamment, la durée du jour sur Terre a évolué au fil du temps. À l’époque des dinosaures, une journée ne durait que 23 heures, et il y a 1.4 milliard d’années, elle ne durait que 18 heures et 41 minutes. Les projections suggèrent que dans 200 millions d’années, une journée pourrait s’étendre jusqu’à 25 heures. Ces changements progressifs dans la rotation de la Terre soulignent l’importance des mesures avancées.

Alors que nous envisageons ces découvertes importantes, il reste incertain qui ou quoi témoignera de ces changements dans un avenir lointain. Néanmoins, il est clair que notre compréhension de la rotation de la Terre continue d’évoluer, grâce aux efforts inlassables des scientifiques pour découvrir ses secrets.

1. Combien de temps dure une journée sur Terre ?

On pense généralement qu’une journée sur Terre dure 24 heures ; cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques de l'Université technique de Munich (TUM) suggèrent que cette durée pourrait éventuellement s'étendre jusqu'à 25 heures.

2. Qu'est-ce qui cause les fluctuations de la rotation de la Terre ?

Les fluctuations de la rotation de la Terre sont attribuées à la composition hétérogène de la planète, qui est un mélange de divers solides et liquides. Ces variations de composition influencent la vitesse de rotation de la Terre.

3. Comment les scientifiques mesurent-ils la rotation de la Terre ?

Les scientifiques du TUM utilisent un laser annulaire amélioré installé dans l'observatoire géodésique de Wettzell pour mesurer la rotation de la Terre. Ce laser fonctionne dans une chambre spécialement conçue et enterrée, détectant avec précision les variations de vitesse de rotation en analysant les fréquences entre deux faisceaux laser.

4. Quelle est la précision des mesures de la rotation de la Terre ?

Grâce à un étalonnage minutieux et à l'utilisation d'un algorithme correcteur, les scientifiques du TUM peuvent mesurer la rotation de la Terre jusqu'à neuf décimales. Cela équivaut à un écart d’environ une fraction de milliseconde chaque jour.

5. Comment la durée du jour sur Terre a-t-elle changé au fil du temps ?

L’évolution des données suggère que la durée d’une journée sur Terre a progressivement augmenté au fil du temps. À l’époque des dinosaures, une journée ne durait que 23 heures, et il y a 1.4 milliard d’années, elle ne durait que 18 heures et 41 minutes. Les projections indiquent que dans le futur, une journée pourrait s’étendre jusqu’à 25 heures dans environ 200 millions d’années.

6. Pourquoi est-il important de comprendre la rotation de la Terre ?

Comprendre la rotation de la Terre est crucial pour créer des modèles climatiques précis, prédire des phénomènes météorologiques comme El Niño et mieux comprendre la dynamique de notre planète. Des mesures avancées de la rotation de la Terre permettent aux scientifiques d'affiner leurs modèles et de faire des prévisions plus précises.