EA Sports WRC : liste des voitures confirmées pour le prochain jeu

EA Sports WRC, le prochain jeu de course développé par Codemasters, devrait sortir en novembre 2023. Le jeu vise à offrir une expérience de course de rallye réaliste, en s'inspirant des titres précédents de Codemasters comme Colin McRae et Dirt Rally. L'une des caractéristiques intéressantes d'EA Sports WRC est l'inclusion de voitures emblématiques de l'histoire de ce sport. Voici une liste de toutes les voitures confirmées pour le jeu jusqu'à présent.

Le jeu mettra en vedette un total de 10 voitures WRC, WRC2 et Junior WRC actuelles, ainsi que 68 autres véhicules couvrant 60 ans de rallye. Certaines des voitures notables incluent la Ford Puma Rally1 HYBRID, la Hyundai i20 N Rally1 HYBRID et la Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. De plus, les joueurs auront la possibilité de construire leurs propres voitures de rallye en mode Constructeur.

EA Sports WRC proposera également un mode VR, permettant aux joueurs de se plonger dans l'expérience passionnante de conduire la voiture de rallye de leurs rêves. Le jeu continue de révéler progressivement les noms des véhicules, et d'autres voitures devraient être annoncées dans les semaines à venir.

Les fans de courses de rallye et les passionnés de courses de simulation peuvent s'attendre à découvrir les pistes difficiles et la compétition intense d'EA Sports WRC. Grâce à l'expertise de Codemasters dans le développement de jeux de course, le prochain titre promet d'être un choix par excellence pour les passionnés de courses de rallye.

