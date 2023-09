Prenez une longueur d'avance avec les applications Web et compagnon d'EA Sports 24 Ultimate Team

Si vous êtes un grand fan d'EA Sports FC et que vous ne pouvez pas attendre la sortie de la dernière édition, EA Sports 24, alors vous serez heureux de savoir que l'application Web et l'application Companion seront bientôt disponibles pour vous offrir une longueur d'avance pour construire votre Ultimate Team.

L'application Web, accessible via un navigateur sur votre PC, Mac ou appareil mobile, offre un moyen pratique de gérer votre équipe, d'ajuster vos tactiques, d'acheter des packs et de participer au marché des transferts, le tout dans le confort de votre propre appareil. Pendant ce temps, l'application Companion, disponible pour les appareils iOS et Android, vous permet de faire tout cela en déplacement.

Bien qu'EA Sports n'ait pas annoncé de date de sortie officielle pour l'application Web, nous pouvons spéculer sur la base des versions précédentes. Les années précédentes, la Web App était disponible environ neuf jours avant la sortie officielle du jeu. Avec la sortie en accès anticipé d'EA Sports 24 prévue pour le 22 septembre, nous pouvons nous attendre à ce que l'application Web soit disponible vers la semaine du 18 septembre.

Pour accéder à l'application Web, connectez-vous simplement avec votre compte EA, qui inclut votre connexion PlayStation ou Xbox. Si vous n'avez pas de compte EA, vous pouvez en créer un sur le site officiel d'EA Sports. L'application Companion, quant à elle, peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Vous devrez peut-être supprimer la version précédente de l'application Companion avant de télécharger la nouvelle.

Bien que les applications Web et Companion vous permettent de gérer votre Ultimate Team, il est important de noter que vous ne pourrez pas réellement jouer de matchs sur ces applications. Cependant, vous pouvez prendre une longueur d'avance pour constituer votre équipe, explorer les nouvelles fonctionnalités et vous familiariser avec les avancées introduites dans EA Sports 24.

La date de sortie officielle d'EA Sports 24 dans le monde est le 29 septembre 2023. Cependant, si vous précommandez l'édition Ultimate du jeu ou si vous disposez d'un abonnement EA Play, vous pourrez profiter d'un accès anticipé à partir du 22 septembre 2023. l'édition standard du jeu ou un abonnement EA Play vous accordera un accès anticipé limité, généralement un essai de dix heures pour les membres EA Play, tandis que les membres EA Play Pro sur PC bénéficient d'un accès anticipé illimité.

Alors préparez-vous à plonger dans le monde d'EA Sports 24 Ultimate Team et commencez à constituer votre équipe de rêve à l'aide des applications Web et Companion. Restez à l'écoute pour plus de nouvelles et de mises à jour à mesure que la date de sortie approche.

