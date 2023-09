L'avenir de l'E3 Expo est remis en question alors que l'ESA met fin à son partenariat avec ReedPop

L'avenir de l'Electronic Entertainment Expo (E3), l'exposition autrefois populaire de l'industrie du jeu vidéo, est une fois de plus incertain puisque l'Entertainment Software Association (ESA) a mis fin à son partenariat avec ReedPop, la société qui participait à la revitalisation de l'événement.

ReedPop est connu pour organiser des événements comme PAX, EGX et C2E2, et ils ont été recrutés par l'ESA pour aider à réinventer l'expérience en personne à l'E3. Cependant, les projets pour l'E3 2023 ont finalement été annulés quelques mois avant la date prévue, indiquant que le partenariat entre ReedPop et l'ESA n'a pas abouti.

Dans une déclaration à GamesIndustry.biz, le PDG et président de l'ESA, Stanley Pierre-Louis, a exprimé son appréciation pour le partenariat de ReedPop et ses efforts pour rassembler l'industrie et les fans à travers divers événements. Cependant, il a également mentionné que l'ESA étudie les moyens d'évoluer et de mieux servir l'industrie du jeu vidéo à travers l'E3, en évaluant tous les aspects de l'événement, du format au lieu.

Cette décision semble confirmer une affirmation antérieure de la Commission du tourisme de la ville de Los Angeles selon laquelle les plans pour l'E3 2024 et l'E3 2025 au Los Angeles Convention Center avaient été annulés. Néanmoins, la déclaration de Pierre-Louis et le rapport de GamesIndustry.biz suggèrent que les E3 2024 et E3 2025 ne sont pas entièrement abandonnés. Il est toujours possible que l'événement ait lieu en 2024 mais dans un lieu différent, tandis que l'ESA travaillerait sur une réinvention complète du salon E3 pour 2025.

La pandémie de COVID-19 a également posé des défis importants pour le retour de l'E3 à son ancienne gloire. L’événement a eu du mal à s’adapter aux circonstances changeantes et aux limites provoquées par la pandémie. Cependant, les observateurs de l'industrie et les fans attendent avec impatience de nouvelles informations sur l'avenir de l'E3 et sur la manière dont il continuera à façonner l'industrie du jeu vidéo.

