Drop présente des versions améliorées des claviers mécaniques Ctrl, Alt et Shift

Drop, le fabricant de claviers mécaniques récemment acquis par Corsair, a dévoilé les nouvelles versions de ses claviers populaires, notamment les Alt V2, Ctrl V2 et Shift V2. Ces nouveaux modèles sont dotés de diverses améliorations pour améliorer les performances et la compatibilité.

L'une des améliorations significatives est l'ajout de la prise en charge des commutateurs à cinq broches au lieu des commutateurs à trois broches. Cette amélioration permet aux claviers d'être compatibles avec une plus large gamme de commutateurs de rechange prêts à l'emploi. De plus, les nouveaux modèles prennent désormais officiellement en charge le logiciel de personnalisation VIA, offrant aux utilisateurs un outil puissant pour modifier les paramètres de leur clavier.

Pour améliorer l'acoustique des claviers, Drop a ajouté des couches supplémentaires de mousse à leur construction. Cela permet de réduire la réverbération et de créer un son plus satisfaisant lors de la frappe. Les stabilisateurs, chargés de maintenir stables les touches plus grandes, comme la barre d'espace, ont également été améliorés pour améliorer leur qualité sonore.

Les claviers comportent toujours un corps en aluminium et les commutateurs sont orientés « face au nord », permettant une meilleure transmission de la lumière à travers les touches. Cependant, cette orientation peut légèrement limiter la compatibilité des touches du marché secondaire.

Drop propose différentes configurations pour les claviers. Ils peuvent être achetés sous forme de claviers pré-construits ou sous forme de kits simples pour les utilisateurs qui préfèrent utiliser leurs propres commutateurs et touches. Les Alt V2 et Ctrl V2 sont disponibles avec des boîtiers discrets et haut de gamme, permettant aux utilisateurs de choisir leur esthétique préférée.

Il est intéressant de noter que Drop propose également les composants mis à niveau en tant que mises à niveau de rechange pour les propriétaires existants de Ctrl, Alt et Shift qui ne souhaitent pas acheter un clavier entièrement nouveau.

Dans l'ensemble, ces nouvelles versions des claviers Ctrl, Alt et Shift apportent une série d'améliorations, les rendant plus compétitives sur le marché. Avec une compatibilité améliorée des commutateurs, une prise en charge logicielle personnalisable et une acoustique améliorée, ces claviers offrent une option intéressante pour les amateurs de claviers mécaniques.

