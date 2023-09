Drop présente des versions améliorées des claviers CTRL, ALT et SHIFT pour une expérience de frappe améliorée

Drop, la principale société de commerce électronique communautaire, a récemment dévoilé des versions améliorées de ses populaires claviers CTRL, ALT et SHIFT. Ces claviers, lancés pour la première fois en 2018 et devenus depuis des best-sellers, sont connus pour leurs options de personnalisation et leur construction de haute qualité. Les nouvelles variantes V2 de ces claviers offrent des performances améliorées, une meilleure insonorisation et de nouvelles options de commutation, offrant une expérience de frappe supérieure aux utilisateurs.

L'une des améliorations notables des claviers CTRL, ALT et SHIFT V2 concerne les mises à niveau du stabilisateur. Les stabilisateurs Drop Phantom montés sur plaque optimisent le son produit par les touches de modification plus grandes, ce qui permet une expérience de clavier améliorée. De plus, ces claviers disposent désormais d'une meilleure insonorisation grâce à l'ajout de plusieurs couches de mousse de qualité supérieure sur tout le clavier. Cela inclut des matériaux en mousse tels que la mousse du boîtier supérieur Poron, la mousse de commutateur IXPE, la mousse de prise Hotswap Poron et la mousse Poron du boîtier inférieur, qui contribuent tous à un son et des performances supérieurs lors de la frappe.

Drop a également introduit de nouvelles options de commutation pour les claviers V2. Les utilisateurs peuvent choisir entre les commutateurs linéaires Gateron Yellow KS3 ou les commutateurs tactiles Drop Holy Panda X Clear. De plus, pour ceux qui souhaitent créer leur propre clavier, Drop propose une version barebones sans commutateurs.

La personnalisation a été facilitée grâce au nouveau logiciel Keyboard Configurator de Drop, qui fournit une interface conviviale pour une personnalisation accrue des LED. Les claviers V2 sont également dotés de capacités d'éclairage améliorées, grâce à l'intégration du chipset STM32. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'une prise en charge plus rapide et plus simple des dernières fonctionnalités QMK et choisir parmi 50 nouveaux modèles de LED à l'aide des touches de raccourci du clavier.

En termes de compatibilité, Drop a étendu la prise en charge de VIA et QMK, la prise en charge de VIAL arrivant plus tard cette année. Le clavier SHIFT V2 introduit également une nouvelle option de coloris noir.

Malgré ces améliorations, les claviers CTRL, ALT et SHIFT V2 conservent les qualités classiques qui les ont rendus si populaires. Ils sont toujours construits avec des matériaux en aluminium de qualité aéronautique, offrant une construction de haute qualité. Les LED orientées vers le nord garantissent un éclairage lumineux et vif, en particulier pour les utilisateurs disposant de jeux de touches brillantes.

Le PDG de Drop, Jef Holove, exprime son enthousiasme pour les claviers améliorés, déclarant qu'ils représentent un bond en avant en termes de conception, de performances et de fonctionnalités tout en préservant les qualités appréciées de leurs prédécesseurs.

Les claviers CTRL, ALT et SHIFT V2 sont désormais disponibles à l'achat sur le site Drop, avec des prix allant de 140 $ à 250 $ pour les versions entièrement assemblées. Les clients qui possèdent déjà les versions originales de ces claviers peuvent également acheter des kits de mise à niveau pour améliorer leurs modèles actuels.

En conclusion, les claviers CTRL, ALT et SHIFT V2 améliorés de Drop offrent une expérience de frappe inégalée avec leurs améliorations de stabilisateur, leur atténuation sonore améliorée et leurs nouvelles options de commutation. Ces claviers combinent des qualités classiques avec des fonctionnalités innovantes pour rehausser n'importe quelle configuration de bureau.

Sources:

– PRNewswire (article source, aucune URL fournie)