La moyenne industrielle du Dow Jones en légère hausse, Apple, Amgen et Microsoft parmi les principaux gagnants

By

Le Dow Jones Industrial Average a enregistré des gains modestes au cours de la séance de vendredi, Apple, Amgen et Microsoft en tête. L'action Apple a connu une baisse de 5 % cette semaine en raison d'informations selon lesquelles les fonctionnaires chinois pourraient se voir interdire d'utiliser les iPhones.

Malgré les gains de jeudi, l'indice Dow Jones pourrait rencontrer une résistance à sa moyenne mobile sur 50 jours. Cette résistance potentielle pourrait constituer un obstacle crucial alors que la tendance haussière des marchés boursiers reste sous pression.

L'action Amgen a dépassé toutes ses moyennes mobiles clés et vise un point d'entrée de 268.24. Microsoft a dépassé sa limite de 50 jours et commence à former une nouvelle base.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur le pétrole brut intermédiaire de l’ouest du Texas ont connu une légère augmentation pour atteindre un peu plus de 87 dollars le baril au New York Mercantile Exchange. Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à environ 4.22 %.

Les investisseurs surveillent de près les taux d’intérêt avant la réunion de la Réserve fédérale des 19 et 20 septembre. Le rendement à 10 ans a augmenté d'environ 17 points de base cette semaine alors que la possibilité d'une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année est envisagée. Alors que la Fed devrait maintenir le taux des fonds fédéraux entre 5.25 % et 5.50 % lors de sa prochaine réunion, les traders à terme estiment qu'il y a moins de 50 % de chances d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion du 1er novembre.

Par ailleurs, l'indice composite du Nasdaq a connu une hausse de 0.5 % après quatre baisses consécutives. Les actions en baisse avaient un léger avantage sur les actions en progression. Le S&P 500 a ajouté 0.4% et l'ETF iShares Russell 2000 est revenu à la neutralité après avoir connu une baisse de 0.5% plus tôt dans la journée.

En termes d'actions individuelles, Adobe a surperformé en bourse après avoir reçu une mise à niveau de Mizuho pour acheter à neutre. Kroger a inversé sa trajectoire baissière après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices, tandis que DocuSign a connu une fluctuation du cours de l'action après un bon départ.

Ces évolutions du marché soulignent l’importance d’une surveillance et d’une analyse continues pour les investisseurs. Se tenir au courant des actualités et des tendances peut aider à identifier les opportunités potentielles et à orienter les décisions d'investissement.

Définitions:

– Dow Jones Industrial Average : indice boursier qui mesure la performance de 30 grandes sociétés publiques cotées en bourse aux États-Unis.

– Moyennes mobiles : calcul utilisé pour analyser des points de données en créant une série de moyennes pour identifier les tendances sur une période spécifique.

Sources:

– Aucune URL fournie.