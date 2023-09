Le Dow Jones Industrial Average gagne 0.1% à midi, les secteurs de l'énergie et de la finance en hausse

Le Dow Jones Industrial Average a fait preuve de résilience en réduisant ses pertes initiales et en augmentant de 0.1% mardi à midi. Cependant, l'indice n'a pas encore retrouvé sa moyenne mobile sur 50 jours, qui constitue un niveau technique important.

Pendant ce temps, le S&P 500 a chuté de 0.3 % et le Nasdaq était à la traîne avec une perte de 0.7 %. Les deux indices ont du mal à maintenir leur moyenne mobile sur 50 jours.

En termes de performance sectorielle, les secteurs de l'énergie et de la finance ont progressé, tandis que les secteurs des services de communication et de la technologie ont connu la plus forte baisse. Cela indique un sentiment de marché mitigé parmi les investisseurs.

Le volume était plus élevé sur le NYSE et le Nasdaq par rapport à la même heure lundi, suggérant une activité commerciale accrue.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a résisté à la tendance générale et a augmenté de 0.2 %, ce qui est un signe positif pour les petites entreprises du marché.

Si l'on considère d'autres indicateurs de marché, les prix du pétrole brut ont augmenté de près de 2 %, à 88.95 dollars le baril. Le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans est resté inchangé à 4.28 %.

En ce qui concerne les prochains rapports économiques, le rapport sur l'inflation publié mercredi pour le mois d'août devrait afficher une augmentation annuelle de 3.6 %, après les 3.2 % de juillet. Les ventes au détail du mois d'août seront publiées jeudi, ainsi que l'indice des prix à la production. Les ventes au détail en juillet ont bondi de 0.7%, mais devraient revenir à 0.2% en août. L'indice des prix à la production devrait également afficher une valeur de 0.4 %, après 0.3 % en juillet.

Par ailleurs, le président de la Chambre, Kevin McCarthy (Républicain de Californie), fait face à la possibilité d'une menace de fermeture du gouvernement alors que la Chambre revient de la pause. Les délais se rapprochent pour parvenir à un accord sur les projets de loi de financement du gouvernement.

Les actions clés du marché actuel incluent Apple, qui a chuté de plus de 1 %, les actions restant en dessous de la ligne des 50 jours. Intel a dépassé une zone d'achat avec une base plate, et Caterpillar a également augmenté sur une base plate. Alphabet, la société mère de Google, a chuté alors qu'une audience du tribunal sur l'affaire antitrust du ministère de la Justice contre l'entreprise concernant la recherche sur Internet commençait.

En conclusion, l'indice Dow Jones Industrial Average a fait preuve de résilience en se remettant des premières pertes et en augmentant de 0.1 %. Cependant, le S&P 500 et le Nasdaq ont eu du mal à maintenir leur moyenne mobile sur 50 jours. Les secteurs de l'énergie et de la finance se sont bien comportés, tandis que les secteurs des services de communication et de la technologie ont connu des baisses. Les investisseurs attendent les principaux rapports économiques, notamment le rapport sur l'inflation et les chiffres des ventes au détail du mois d'août. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, évoque également la possibilité d'une fermeture du gouvernement.