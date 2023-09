Les gens ont moins confiance dans les amitiés soutenues par l’IA, selon une étude

Une étude récente menée par des universitaires de l’Ohio State University révèle que les gens se sentent moins confiants dans leurs amitiés lorsqu’ils découvrent que leurs amis utilisent l’IA pour leur écrire des messages. L'expérience a impliqué 208 participants à qui il a été demandé de faire semblant d'être amis avec un personnage fictif nommé Taylor. Les participants ont été invités à envoyer des messages à Taylor pour solliciter du soutien, des conseils ou une conversation informelle concernant divers scénarios.

Après avoir reçu les réponses de Taylor, les participants ont été divisés en trois groupes égaux, chaque groupe recevant une explication différente sur la manière dont Taylor avait composé les messages. Les explications incluaient que Taylor n'utilisait aucune assistance, Taylor utilisait l'IA ou Taylor obtenait l'aide d'un autre humain. Les participants ont ensuite été interrogés sur leurs sentiments à l'égard des méthodes de Taylor.

Les résultats indiquent que les individus préfèrent que leurs amis comptent uniquement sur leurs propres efforts et n’utilisent aucune aide tierce, qu’elle provienne de l’IA ou d’un autre être humain. Les participants ont exprimé moins de satisfaction et une incertitude accrue quant au statut de leurs amitiés lorsqu’ils ont découvert que l’IA était impliquée dans la composition des messages. Selon Bingjie Liu, l'auteur principal de l'étude, les gens apprécient les efforts investis pour maintenir une amitié et considèrent l'utilisation de l'IA comme un raccourci qui peut avoir un impact négatif sur la relation.

Cette étude s'aligne sur des recherches antérieures qui montrent que les gens ont tendance à moins penser aux autres s'ils utilisent l'IA dans des conversations textuelles en raison du manque d'authenticité. Alors que les outils d’écriture d’IA sont de plus en plus courants dans diverses applications de communication, l’étude met en garde contre leur utilisation pour communiquer avec des amis. Liu prévient que s'appuyer sur l'IA dans les amitiés pourrait créer de la suspicion et perturber l'authenticité et la sincérité qui sont cruciales pour des relations saines.

Les détails complets de l'étude et de ses résultats ont été publiés dans le Journal of Social and Personal Relations. La recherche souligne l’importance d’un effort véritable et de l’authenticité pour entretenir des amitiés fortes et significatives, soulignant que la commodité ne doit pas remplacer une interaction humaine sincère.

Sources:

– Étude de l’Ohio State University

– Journal des relations sociales et personnelles de Sage Journals