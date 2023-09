Le jeu très attendu Starfield regorge non seulement de vues époustouflantes et d’un gameplay immersif, mais il offre également aux joueurs une pléthore de quêtes à entreprendre. L’une des quêtes secondaires les plus marquantes découvertes jusqu’à présent est « Premier contact », qui implique un vaisseau rempli d’individus bloqués en orbite autour d’une planète.

Pour commencer la quête « Premier contact » dans Starfield, les joueurs doivent se rendre à Porrima II dans le système stellaire de Porrima. Là, ils croiseront l'équipage de l'ECS Constant, qui se retrouve hors du temps et du lieu. Les fans de Star Trek peuvent faire des parallèles avec l'épisode « The Neutral Zone » de la première saison de The Next Generation.

Avant de se lancer dans la quête, il est conseillé de terminer la deuxième partie d’une autre quête intitulée « Unearthed ». Bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition préalable pour "First Contact", terminer "Unearthed" fournit un aperçu précieux de l'histoire humaine du jeu, améliorant ainsi l'expérience narrative de "First Contact".

En arrivant sur l'orbite de Porrima II, les joueurs recevront un message d'un PNJ nommé Jiro Sugiyama, qui demande leur aide pour comprendre ce qui se passe sur le vaisseau échoué. Une fois amarrés au vaisseau, les joueurs apprendront que l’ECS Constant est un vaisseau de colonie qui a entrepris son voyage depuis la Terre avant que l’humanité ne découvre le voyage plus rapide que la lumière. Au cours de 200 ans, plusieurs générations ont vécu et péri à bord du navire dans l'espoir de s'installer sur Porrima II.

Pour progresser dans la quête, les joueurs doivent ensuite se rendre au complexe Paradiso sur la planète et assister à une réunion du conseil d'administration. En cours de route, ils auront l'occasion d'interagir avec les divers membres de l'équipage vivant sur l'ECS Constant, voire même de rencontrer une salle de classe remplie d'enfants.

En arrivant dans la salle de conférence, les joueurs seront témoins des intrigues des dirigeants de Paradiso. Trois options leur sont proposées : faire en sorte que l'équipage de l'ECS Constant devienne des serviteurs sous contrat sur Porrima II, équiper le navire d'un moteur grav afin que l'équipage puisse trouver un autre endroit où vivre, ou tuer tout l'équipage.

Pour choisir la première option, les joueurs doivent rassembler du matériel spécifique et convaincre le capitaine du navire. La deuxième option consiste à se rendre à HopeTech sur la planète Polvo pour obtenir un lecteur grav, puis à préparer l'ECS Constant pour son installation. Quant à la troisième option, les joueurs se rendront vite compte que les dirigeants ne peuvent pas être tués définitivement.

"First Contact" n'est que l'une des quêtes secondaires captivantes de Starfield qui plonge les joueurs dans un univers riche et dynamique. Avec ses intrigues intrigantes et ses choix variés, le jeu offre des heures de divertissement aux fans du genre science-fiction.

Sources:

– Jeu Starfield, développé par Bethesda Studios