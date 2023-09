Domino's Pizza s'associe à Elephant pour la refonte des commandes numériques

Domino's Pizza a choisi l'agence de création IPG Elephant pour réorganiser son écosystème de commande numérique. L'objectif de la refonte est de moderniser le processus de commande et de mettre en valeur l'innovation et la personnalité de la marque Domino's. Elephant a remporté l'affaire après un examen mené par Pile & Company.

La présidente d'Elephant, Cara DiNorcia, a déclaré : « Domino's a toujours été un leader dans la catégorie et à la pointe de l'innovation, en particulier dans le domaine technologique où ils ont été les pionniers de la commande numérique. Nous aimons collaborer avec des marques ambitieuses qui cherchent à devenir encore meilleures. Travailler avec une marque emblématique comme Domino's pour créer un changement vraiment significatif dans leur expérience numérique est exactement le type de défi complexe que notre équipe aime relever.

Les commandes en ligne de Domino représentent plus de 80 % de son activité, et la marque souhaitait un rafraîchissement basé sur les attentes émergentes des consommateurs en matière d'expériences de commerce électronique. Elephant utilisera son expertise en matière d'expérience de marque et de produit pour garantir que le nouveau système de commande améliore l'offre actuelle.

Christopher Thomas Moore, directeur numérique de Domino, a déclaré : « Même si notre activité numérique est florissante et que nous testons et optimisons constamment l'expérience utilisateur, nous pensons que l'amélioration de nos capacités de commande numérique est la meilleure stratégie pour un succès continu, en particulier dans la relation avec les consommateurs. avec l’évolution de la technologie. Moore a déclaré que Domino's était impressionné par les idées créatives présentées par Elephant.

Le directeur numérique de Domino a ajouté : « La combinaison de l'expertise d'Elephant et de notre agence de référence, Work In Progress, a développé une vision et une stratégie qui rehausseront nos expériences numériques, rendant le processus de commande de votre pizza préférée encore plus magique. .»

Le partenariat entre Domino's Pizza et Elephant vise à créer une expérience de commande numérique améliorée et plus innovante pour les clients de Domino's.

