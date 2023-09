EA FC 24 : réductions et économies de précommande

By

EA FC 24, le prochain opus de la populaire série de jeux de football, devrait sortir le 29 septembre sur toutes les plateformes. Cependant, cette fois, EA Sports a abandonné le tag « FIFA » pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Le jeu est disponible en précommande dès maintenant, offrant aux joueurs la possibilité d'économiser de l'argent sur leur achat.

Les joueurs peuvent choisir de précommander EA FC 24 sur leur plateforme préférée, y compris la Nintendo Switch, et deux éditions différentes sont disponibles : Standard et Ultimate. En règle générale, EA Sports offre une réduction pour la précommande de ses jeux, et cette fois-ci, ce n'est pas différent. Toutefois, les économies potentielles ont été légèrement réduites.

Pour les joueurs abonnés à EA Play, ils bénéficieront d’une réduction de 10 % sur leur précommande de l’Ultimate Edition sur toutes les plateformes applicables. Cette remise s'applique également automatiquement aux membres Xbox Game Pass puisque EA Play est fourni avec PC Pass et Game Pass Ultimate.

Les propriétaires de FIFA 23 bénéficieront également d'une réduction de 10 % sur leur précommande de l'Ultimate Edition. Cependant, il convient de noter que cette réduction n’est pas cumulable avec la réduction sur l’abonnement EA Play.

Bien que certains détaillants puissent proposer des remises plus élevées sur la copie physique du jeu, cela peut varier en fonction du lieu. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de vérifier auprès des détaillants locaux pour trouver la meilleure offre pour eux.

De plus, tous les membres d'EA Play auront la possibilité de tester le jeu pendant 10 heures à partir du 22 septembre. Pour les abonnés à EA Play Pro, le jeu complet est déjà inclus dans l'abonnement.

Dans l’ensemble, les joueurs ont la possibilité d’économiser de l’argent grâce aux remises de précommande et aux versions d’essai d’EA FC 24. C’est une période passionnante pour les fans de la franchise, car ils attendent la sortie du dernier opus de la série EA FC.

Définitions:

– EA FC 24 : le prochain jeu de football développé par EA Sports, également connu comme le prochain opus de la populaire série de jeux.

– FIFA : Précédemment utilisé dans le titre de la série de jeux mais abandonné pour EA FC 24.

– Réductions : Réductions sur le prix du jeu en précommande ou via d’autres promotions.

– Précommande : Action d’acheter un jeu avant sa date de sortie officielle.

– EA Play : Un service d’abonnement qui donne accès à une bibliothèque de jeux EA et à d’autres avantages.

– Ultimate Edition : L’édition la plus chère du jeu, offrant du contenu supplémentaire ou des bonus.

Sources:

– Aucune URL fournie