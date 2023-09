Perturber le service client : une conversation avec Chaitra Vedullalapalli

Dans un épisode récent du podcast Disruption Interruption, l'animatrice Karla Jo Helms s'entretient avec Chaitra Vedullapalli, co-fondatrice et directrice marketing de Meylah, et co-fondatrice et présidente de Women in Cloud, pour discuter de la façon dont elle perturbe le service client via le cloud go. solutions de mise sur le marché et partenariats de co-vente.

Vedullalapalli souligne l'importance d'avoir un état d'esprit de visibilité pour les PDG afin de relever les défis courants auxquels les entreprises sont confrontées sur le marché numérique. Elle souligne la nécessité de faire preuve de patience et de stratégies à long terme, mais note également que la réponse à de nombreux dilemmes est souvent déjà connue des gens.

En tant que perturbatrice elle-même, Vedullalapalli explique comment elle et d’autres leaders mondiaux des MarTech façonnent le marché numérique et créent la demande sur un marché bruyant. Elle souligne le rôle clé que jouent les partenariats dans le succès à long terme, en soulignant la nécessité d'une compatibilité avec le modèle commercial, les valeurs et les objectifs d'une entreprise.

Un écosystème de partenaires, tel que défini par Forbes, est un réseau d'organisations qui collaborent pour créer de la valeur les unes pour les autres et pour leurs clients. Cependant, il est crucial d’examiner attentivement la compatibilité afin d’éviter des engagements inégaux des parties prenantes et d’autres faux pas pouvant conduire à l’échec.

Par l'intermédiaire de Meylah, Vedullalapalli et son équipe fournissent des solutions de mise sur le marché (GTM) pour la mise en œuvre de la marque, aidant ainsi les entreprises mal desservies à accéder à la visibilité via le cloud et aux plateformes de co-vente. En exploitant la puissance de l’IA, du cloud et de l’IoT, ils permettent aux propriétaires d’entreprise de prospérer dans l’économie numérique.

Chaitra Vedullapalli est une chef d'entreprise reconnue et une défenseure de l'égalité numérique. Elle est activement impliquée dans diverses organisations et initiatives, notamment Women in Cloud et dans les conversations mondiales avec les Nations Unies. Sa passion pour la prospérité économique grâce à l’accès aux solutions numériques est évidente dans son travail.

Dans l'ensemble, l'approche de Vedullapalli pour perturber le service client met en évidence l'importance des partenariats, des stratégies à long terme et d'un état d'esprit de visibilité. En relevant les défis du marché numérique et en créant une demande grâce à des solutions innovantes, elle ouvre la voie aux entreprises pour qu'elles prospèrent dans un paysage en constante évolution.

