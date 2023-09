Gargoyles Remastered arrive sur Nintendo Switch

Disney a annoncé que Gargoyles Remastered, une version remasterisée du populaire jeu 16 bits, sera lancé sur Nintendo Switch le 19 octobre. Développé par Empty Clip Studios, Gargoyles Remastered est basé sur le dessin animé des années 90 et est un jeu de plateforme 2D à défilement latéral.

La version remasterisée présentera un tout nouveau style artistique dessiné à la main qui ressemble beaucoup au style visuel de la série animée. Il comprendra également des effets sonores améliorés et des fonctionnalités d'accessibilité telles qu'une fonction de rembobinage. Ces ajouts donnent au jeu une touche moderne tout en restant fidèle à ses racines nostalgiques.

Les joueurs incarneront Goliath, chef des Gargouilles, alors qu'ils se lancent dans un voyage de mille ans pour protéger le monde du mauvais œil d'Odin. L'histoire du jeu emmène les joueurs de l'ancienne Écosse, où ils combattent des guerriers vikings, jusqu'à Manhattan d'aujourd'hui, où les attendent des hordes implacables de robots menaçants.

Gargoyles Remastered offre une expérience immersive avec ses visuels, animations et effets sonores améliorés. Les joueurs peuvent basculer en toute transparence entre des graphismes inspirés de la série animée et un mode 16 bits classique qui reste fidèle au jeu original. De plus, la version remasterisée comprend des fonctionnalités modernes telles que des réalisations, un retour en arrière du gameplay et une présentation grand écran, permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience.

La bande originale a également été remasterisée et optimisée pour une aventure plus immersive. Les fans de la série animée et les amateurs de jeux rétro apprécieront le niveau de détail apporté à cette renaissance de Gargoyles.

Gargoyles Remastered sera un jeu incontournable pour les fans du jeu original Sega Genesis et les nouveaux arrivants. Avez-vous hâte de revivre le voyage épique des Gargouilles sur Nintendo Switch ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !

