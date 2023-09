Disney vendra-t-il à Apple ? L'intérêt de longue date de Bob Iger pour Tech Behemoth

Selon plusieurs dirigeants passés et présents de Disney, il y a des spéculations selon lesquelles Bob Iger, le PDG de Disney, aurait une « fin de jeu souhaitée » pour rester PDG le plus longtemps possible et éventuellement vendre l'entreprise à Apple. Cette spéculation découle de l’amitié étroite qui s’est développée entre Iger et le fondateur d’Apple, Steve Jobs, après l’acquisition de Pixar par Disney en 2006.

Dans ses mémoires, Iger a révélé que si Jobs était encore en vie, il est probable qu'ils auraient discuté de la possibilité de regrouper leurs entreprises. Cependant, plusieurs obstacles devraient être surmontés pour une fusion Disney-Apple, notamment l'approbation réglementaire et le fait qu'Apple réalise rarement des acquisitions aussi importantes que l'accord Disney-Pixar.

Le climat réglementaire actuel, axé sur la répression des grandes technologies, pourrait rendre difficile l’approbation d’une méga-fusion comme celle-ci. Des poursuites antitrust ont été intentées contre des sociétés comme Amazon et Microsoft, affirmant qu'elles constituent des monopoles. En outre, Google devrait être jugé pour des allégations de transactions commerciales illégales.

Malgré ces obstacles, Iger a encore le temps de réaliser une acquisition majeure. Son contrat en tant que PDG de Disney a été prolongé jusqu'en 2026 et il est récemment revenu dans l'entreprise après avoir pris sa retraite en 2020. Depuis son retour, Iger s'est lancé dans une campagne de réduction des coûts, comprenant des licenciements et une restructuration à l'échelle de l'entreprise. Il a également fait allusion à la possibilité de vendre des actifs non Disney, comme ABC et ESPN.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Disney pourrait envisager une nouvelle stratégie pour ses propriétés de télévision linéaire, qui ont été affectées par la baisse des audiences et la montée des coupures de cordon. Cependant, le cours actuel des actions de Disney se négocie à des niveaux jamais vus depuis près d'une décennie, ce qui indique des défis potentiels pour l'entreprise. Seul le temps nous dira si l’intérêt de longue date de Bob Iger pour Apple se concrétisera.

Sources : CNBC, Vanity Fair