Découvrez les soldes d'automne Samsung : mise à niveau de vos appareils électroménagers

Samsung propose actuellement des réductions sur une variété d'appareils électroménagers dans le cadre de sa vente d'automne Discover Samsung. L’une des offres les plus remarquables concerne le réfrigérateur à portes françaises Samsung Bespoke, disponible pour un rabais de 1,100 XNUMX $. Ce réfrigérateur haut de gamme est livré avec un centre de boissons intérieur intégré, une double machine à glaçons et des options de couleurs personnalisables pour les panneaux.

Normalement au prix de 3,499 2,399 $, le réfrigérateur Samsung Bespoke peut être acheté pour 125 225 $ lors de la vente. De plus, les clients peuvent économiser encore plus en regroupant plusieurs appareils électroménagers, avec une remise supplémentaire de 475 $ pour l'achat de deux appareils électroménagers, de XNUMX $ de réduction lors de l'achat de trois appareils électroménagers et de XNUMX $ lors de la mise à niveau de la cuisine entière avec quatre nouveaux appareils ou plus.

Le réfrigérateur Samsung Bespoke offre une gamme d'options de conception, permettant aux clients de choisir parmi seize options préconçues ou de personnaliser eux-mêmes la couleur et le design. Il est accompagné d'une garantie sur mesure de deux ans, d'une garantie du système scellé de cinq ans et d'une garantie de dix ans sur le compresseur. La température des tiroirs du milieu peut également être personnalisée.

Pour ceux qui recherchent des options alternatives, la vente Discover Samsung comprend également le réfrigérateur Samsung Bespoke à 4 portes françaises avec Family Hub. Ce réfrigérateur est doté d'une technologie d'écran tactile appelée Family Hub, qui permet aux utilisateurs de contrôler divers appareils, d'accéder à des recettes et même de voir l'intérieur du réfrigérateur à partir d'un appareil connecté. Il est disponible au prix de 3,869 4,199 $, en baisse par rapport à son prix régulier de XNUMX XNUMX $.

Une autre offre notable en matière de réfrigérateur est le réfrigérateur Smart 4 portes Flex avec un centre de boissons et une double machine à glaçons. Ce réfrigérateur est actuellement en vente au prix de 2,699 4,199 $, soit une réduction importante par rapport à son prix initial de XNUMX XNUMX $. Il comprend un centre de boissons dissimulé, un distributeur d'eau, un pichet à remplissage automatique et des poignées encastrées pour un design élégant.

En conclusion, la vente d’automne Discover Samsung offre une excellente opportunité de mettre à niveau vos appareils électroménagers. Que vous ayez besoin d'un nouveau réfrigérateur ou d'autres appareils électroménagers, diverses options sont disponibles à des prix réduits. Profitez des soldes pour embellir votre cuisine avec les électroménagers innovants et personnalisables de Samsung.

Sources:

Samsung