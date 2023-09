Présentation d'EA Sports WRC : le jeu de rallye nouvelle génération

Codemasters, le développeur des franchises de jeux de course populaires, a dévoilé son dernier projet, EA Sports WRC. Ce jeu de rallye très attendu est salué comme une expérience « véritablement nouvelle génération » et un incontournable pour les amateurs de simulation de course. Prévu pour sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, EA Sports WRC vise à offrir une expérience de course de rallye immersive et authentique.

Selon le directeur créatif principal Ross Gowing, il s'agit du jeu de rallye que Codemasters a toujours voulu créer. Avec la licence officielle WRC et les connaissances et expertise approfondies du studio, EA Sports WRC représente le summum du sport automobile de rallye.

Le jeu proposera 18 lieux officiels du Championnat du monde des rallyes de la FIA, offrant un total de 600 km de pistes. Les joueurs auront l'opportunité de choisir parmi une sélection de 10 voitures WRC, WRC2 et Junior WRC actuelles, ainsi que près de 70 voitures de rallye emblématiques des six dernières décennies. L'utilisation d'Unreal Engine, combinée à l'expertise du concepteur de jeux Jon Armstrong, améliorera l'expérience de jeu avec le système de gestion dynamique original de Codemasters.

L'une des caractéristiques les plus marquantes d'EA Sports WRC est la possibilité pour les joueurs de personnaliser la conduite de leur propre voiture. Ils auront également la possibilité de créer leur propre voiture dans la nouvelle arène Builder, ajoutant ainsi un élément de personnalisation unique au jeu.

EA Sports WRC devrait sortir le 3 novembre 2021 et la précommande du jeu comporte plusieurs avantages. Les joueurs qui précommanderont recevront cinq pass VIP, qui comprennent des extras post-lancement, trois packs de vanité avec des livrées et des vêtements en jeu, et trois jours d'accès anticipé à partir du 31 octobre.

Dans le monde du jeu vidéo, EA Sports WRC fait le buzz parmi les amateurs de courses de rallye et sa sortie prochaine est très attendue. Avec ses graphismes époustouflants, sa maniabilité réaliste et sa vaste sélection de voitures, ce dernier titre de Codemasters devrait établir une nouvelle norme pour les jeux de rallye.

Sources:

- Codemasters

- EA Sports