L'Atlantic City Housing Authority dépense un demi-million de dollars en consultants en leadership

L'Atlantic City Housing Authority a récemment fait l'objet d'une enquête après qu'il a été révélé qu'elle avait dépensé près de 500,000 XNUMX $ en consultants en leadership. Cela a suscité des inquiétudes parmi les résidents qui estiment que les fonds auraient pu être mieux utilisés au profit de la communauté.

Selon un commentaire de Charmaine Hall sur Facebook, l'autorité a donné la priorité aux dépenses en consultants plutôt qu'aux programmes destinés aux résidents, en particulier aux enfants vivant dans leur logement. Cela a suscité l’indignation des membres de la communauté qui estiment que leurs besoins sont négligés.

Marie J. Coates, également sur Facebook, a souligné le fait que les actions de l'autorité étaient non seulement préoccupantes mais également illégales. En tant qu’élus, ils sont censés respecter la loi, et leur décision d’allouer une somme d’argent aussi importante à des consultants a soulevé des questions sur leur intégrité et leur responsabilité.

En réponse à la controverse, Robert Basco a demandé une action immédiate du bureau du gouverneur pour dissoudre le conseil d'administration dysfonctionnel. Il a fait valoir que les résidents et les contribuables méritent mieux et que les dirigeants actuels n’ont pas réussi à donner la priorité à leurs besoins.

L'Atlantic City Housing Authority a déjà fait l'objet de critiques pour sa gestion et sa prise de décision. Valeria J. Marcus, dans un commentaire sur Facebook, a cité le copinage, le népotisme et le favoritisme comme des problèmes omniprésents au sein de l'organisation. Cela a encore alimenté la méfiance des résidents et soulevé des inquiétudes quant à la capacité de l'autorité à servir efficacement la communauté.

Source : PressofAC.com, Facebook

Définitions:

1. Consultants en leadership : professionnels qui fournissent des orientations et des conseils aux dirigeants et aux organisations pour les aider à améliorer leur efficacité et à atteindre leurs objectifs.

2. Atlantic City Housing Authority : une agence gouvernementale chargée de fournir des logements abordables aux résidents d'Atlantic City, dans le New Jersey.

Sources:

– PressofAC.com

- Facebook