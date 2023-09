Les projets pilotes d'identifiants de voyage numériques vont se développer à l'échelle mondiale, soutenus par les scanners biométriques d'Idemia

Les projets pilotes mondiaux de références de voyage numériques devraient s'étendre au-delà de l'Europe, avec les prochains scanners biométriques d'Idemia prenant en charge ces références numériques. Cela a été révélé lors d'un récent webinaire Future Travel Experience intitulé « L'expérience transparente et fiable du voyageur : quelle est la prochaine étape ? Le webinaire a réuni des parties prenantes du gouvernement américain, des compagnies aériennes et d'Idemia pour discuter de la mise en œuvre des informations d'identification numériques et de la réduction des contrôles de documents d'identité dans les aéroports.

Neal Latta, de la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis, a passé en revue le programme TSA PreCheck, soulignant son succès dans le traitement efficace des voyageurs. Environ 99 % des voyageurs qui passent par PreCheck sont traités en 10 minutes ou moins. Rien que cette année, le programme TSA PreCheck a vu environ 4 millions de candidats supplémentaires. Grâce à TSA PreCheck, aux voyageurs de confiance des douanes et de la protection des frontières et à d'autres populations à faible risque, telles que les employés du DoD, un total de 34 millions de personnes peuvent bénéficier de processus aéroportuaires accélérés.

Greg Forbes de Delta Air Lines a discuté du sentiment des consommateurs, soulignant que la majorité des voyageurs préfèrent utiliser la biométrie faciale plutôt que les documents de voyage traditionnels. De plus, les utilisateurs de l’identification numérique attribuent aux processus aéroportuaires un Net Promoter Score supérieur de 30 points. L'expérience biométrique Touchless PreCheck de Delta s'étend aux principaux aéroports de New York (JFK et La Guardia) et de Los Angeles (LAX). Forbes a déclaré que Delta est prête à suivre la vitesse à laquelle la TSA souhaite étendre ses capacités biométriques.

Au-delà du sentiment des passagers, la principale préoccupation reste de traiter efficacement un volume plus élevé de passagers sans compromettre la sécurité. La biométrie peut réduire considérablement les délais de dépôt des sacs, passant d'une moyenne de 4 minutes à seulement 30 secondes. Cela a été souligné par Forbes lors du webinaire.

Au cours du webinaire, Nick van Straten de KLM a discuté du projet pilote Digital Travel Credential Type 1, pour lequel Idemia est le fournisseur de technologie. Les passagers peuvent créer un identifiant de voyage numérique (DTC) en scannant leur passeport à l'aide d'une application pour smartphone fournie par Idemia. Ce projet pilote est actuellement réalisé sur des vols entre le Canada et les Pays-Bas et s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote précédent qui a été interrompu en raison de la pandémie.

Lisa Sullivan d'Idemia a noté que le permis de conduire mobile lancé par certains États des États-Unis est l'équivalent approximatif du DTC. Elle a également mentionné que la prochaine itération des appareils Credential Authentication Technology (CAT) II fournis à la TSA par Idemia sera capable d'accepter les informations d'identification numériques de voyage. De plus, la reconnaissance faciale 1:N peut être mise en œuvre à d’autres points de contact pour garantir la cohérence des expériences des passagers.

L'objectif principal d'Idemia en matière d'inscription biométrique à TSA PreCheck est de fournir aux consommateurs une variété d'options d'adhésion, garantissant ainsi une expérience de voyage transparente et fiable.

Définitions:

Identifiants de voyage numériques : Il s'agit de versions numériques de documents de voyage, tels que les passeports, qui peuvent être stockées et présentées électroniquement sur des appareils mobiles ou via une identification biométrique.

