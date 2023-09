Assemble : connecter des professionnels noirs et latinos avec des mentors experts en technologie

Trouver un mentor prêt à partager ses secrets de réussite peut être un défi pour les professionnels de tous horizons, mais pour les professionnels noirs et latinos, la tâche peut être encore plus difficile. Cela est particulièrement vrai dans des domaines comme la technologie, où les personnes de couleur sont sous-représentées. Cependant, Assemble, une plateforme et une application numériques, intervient pour aider à établir ces connexions.

Assemble propose une solution unique en mettant en relation des professionnels avec des mentors experts qui partagent leur origine culturelle. La plateforme permet aux utilisateurs de réserver un appel vidéo de 15 ou 30 minutes avec un expert ou de soumettre une question et de recevoir une courte réponse vidéo. Cela offre aux professionnels un accès direct à des conseils et des orientations inestimables.

Un utilisateur, Omeze L. Nwankwo, félicite Assemble pour son inclusion de professionnels de haut niveau facilement disponibles pour une somme modique. Cette accessibilité aux experts change la donne pour de nombreux aspirants professionnels, en particulier ceux issus de communautés sous-représentées.

Co-fondé par Cortney Woodruff et le vétéran de l'industrie du divertissement Cortez Bryant, Assemble a déjà gagné du terrain. La plateforme compte sur la participation de professionnels comme Sakiya Sandifer, qui a travaillé avec des personnalités influentes telles que Kanye West et Beyoncé. Sandifer considère Assemble comme une opportunité de partager son expertise avec un public plus large et d'avoir un impact significatif grâce au mentorat.

Le succès d’Assemble peut être attribué, en partie, au soutien qu’ils ont reçu. Tiffany Haddish, figure bien connue de l'industrie du divertissement, a été l'un des premiers investisseurs d'Assemble. Cette approbation a contribué à accroître la visibilité et la crédibilité de la plateforme.

En facilitant les liens entre les professionnels noirs et latinos et les mentors experts, Assemble joue un rôle crucial dans la promotion de la diversité et de l'inclusion dans la technologie et d'autres secteurs. Grâce à la plateforme, les professionnels peuvent accéder aux conseils dont ils ont besoin pour exceller dans leur carrière, en surmontant les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés.

Sources:

– Assembler : https://assemble.fyi/