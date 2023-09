Fiona Crawley, une joueuse de tennis accomplie à l'Université de Caroline du Nord, a été confrontée à une décision difficile lorsqu'elle a dû refuser 81,000 10,000 $ de prix en argent de l'US Open afin de maintenir son éligibilité en tant qu'athlète universitaire. La NCAA limite les athlètes universitaires à accepter des prix dépassant XNUMX XNUMX $. Cependant, grâce à une nouvelle plateforme numérique appelée myNILpay, Crawley pourra peut-être récupérer ses gains.

myNILpay est une plate-forme qui permet aux individus de payer directement les étudiants-athlètes de la NCAA via leurs droits en matière de nom, d'image et de ressemblance (NIL). En réponse à la situation de Crawley, la plateforme encourage les anciens élèves et les fans de l'UNC à faire un don pour l'aider à récupérer ses gains perdus. Le PDG de la plateforme, Brent Chapman, a déclaré que myNILpay a été créé dans ce but : soutenir les étudiants-athlètes et les aider à maximiser leurs revenus conformément aux règles de la NCAA.

Pour faire un don à Crawley, les fans peuvent télécharger l'application myNILpay et la rechercher dans la base de données des athlètes de la NCAA. Une fois qu’ils ont trouvé son profil, ils peuvent saisir le montant d’argent qu’ils souhaitent envoyer. Dès réception du don, les fans recevront un « actif numérique » comportant le nom et la signature numérique de Crawley comme preuve de la transaction.

Crawley, le joueur national de l'année en titre de l'ITA, a joué un rôle crucial dans la victoire historique de l'UNC au championnat NCAA la saison dernière. Elle a aidé l'équipe à remporter la victoire et a également remporté le championnat de double avec son coéquipier, Carson Tanguilig. Leur succès au tournoi de qualification de l'US Open leur a valu une place dans le tableau principal, où Crawley a remporté trois matchs. Elle revient maintenant à Chapel Hill en tant que joueuse collégiale la mieux classée en simple selon le classement ITA.

Cette initiative de myNILpay donne l'espoir à Crawley de retrouver ses revenus durement gagnés tout en restant conforme aux réglementations de la NCAA. Il met en valeur le potentiel des droits NIL pour soutenir financièrement les étudiants-athlètes et leur permettre de tirer le meilleur parti de leurs réalisations sportives.

Définitions:

– NCAA : National Collegiate Athletic Association, l’instance dirigeante de l’athlétisme universitaire aux États-Unis.

– NIL : Droits au nom, à l’image et à la ressemblance, qui permettent aux athlètes universitaires de bénéficier de leur propre image et marque.

Sources:

– Chapelboro.com