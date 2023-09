Le ministère des Affaires numériques de Taiwan envisage de créer un système et un centre de production d'IA

Le ministère des Affaires numériques de Taiwan travaille à la création d'un système de production et d'un centre pour évaluer et tester les applications d'intelligence artificielle (IA). Le vice-ministre du Numérique, Lee Huai-jen, a fait cette annonce lors de la cérémonie d'ouverture des DevDays Asia, un forum technologique organisé conjointement par Microsoft et l'Administration des industries numériques du ministère.

En plus de mettre en place le système et le centre de production d'IA, le Conseil national des sciences et technologies évaluera et testera également le moteur de dialogue d'IA digne de confiance. Ces initiatives du gouvernement devraient aider les industries taïwanaises à développer des applications d’IA responsables et dignes de confiance.

DevDays Asia, qui se déroule actuellement à Taipei et se déplacera à Kaohsiung vendredi, se concentre sur le développement de l'IA générative, la cybersécurité et la résilience numérique. Les entreprises taïwanaises cherchent de plus en plus à intégrer la technologie de l’IA dans divers secteurs. Certains utilisent le service Azure OpenAI de Microsoft, qui fournit des solutions critiques de sécurité, de conformité et de disponibilité régionale pour l'entreprise.

Microsoft Taiwan a été activement impliqué dans le développement de l'IA à Taiwan. Le centre de recherche et développement en IA de l'entreprise, créé en 2018, a collaboré étroitement avec le gouvernement et continue d'investir à Taiwan, en particulier dans la culture des talents en IA, ainsi que dans le développement de logiciels et de matériel.

Microsoft souligne l'importance d'applications d'IA responsables et éthiques, affirmant que le développement de l'IA va au-delà de la création de technologies d'IA génératives. La société a récemment annoncé avoir atteint son objectif de développement des talents numériques à Taiwan plus tôt que prévu et prévoit de lancer un programme de formation aux technologies de l'IA pour informer le public sur les dernières technologies et applications de l'IA.

