Aider les petites entreprises avec la production et le marketing numériques : Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, une petite entreprise basée à Big Stone Gap, en Virginie, se concentre sur la fourniture de services de production et de marketing numériques à d'autres petites entreprises. L'entreprise a récemment reçu une subvention de contrepartie en capital d'amorçage de 10,000 XNUMX $ de la Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) pour soutenir sa croissance.

Fondée par Justin Falin en décembre 2022, Just Adventure Productions propose une gamme de services comprenant la vidéographie, la vidéographie par drone et le marketing sur les réseaux sociaux. L'entreprise vise à devenir la première agence de production et de marketing de médias numériques dans la région, soutenant la réussite des résidents et des entreprises du sud-ouest de la Virginie.

En plus de ses offres actuelles, Just Adventure Productions prévoit une expansion future, notamment en matière de conception de sites Web, d'applications mobiles et de services de formation sur les réseaux sociaux. L'entreprise envisage de devenir une entreprise fiable et réputée qui aide les entreprises à passer à l'ère numérique des médias et du marketing.

Fort d'une formation en communication de masse et de quatre années d'expérience en production, Justin Falin dirige la croissance de l'entreprise. Il est également membre de la Wedding and Event Videographers Association International et remplit les critères pour recevoir la certification WEVA International Merited Professional Videographer. L'entreprise emploie actuellement un employé à temps plein et un employé à temps partiel, et prévoit d'étendre son activité à quatre employés à temps plein et deux à temps partiel d'ici cinq ans.

L’un des principaux avantages pour Just Adventure Productions était la subvention de capital d’amorçage de la VCEDA. La subvention a aidé l'entreprise à acheter l'équipement coûteux nécessaire à ses opérations. Sans cette subvention, Justin aurait dû s’endetter pour acquérir le bon équipement. Cette subvention a grandement contribué à la croissance et au développement de l'entreprise.

Dans l'ensemble, Just Adventure Productions vise à soutenir d'autres petites entreprises dans leurs besoins de marketing numérique, en leur fournissant des solutions complètes pour les aider à raconter leur histoire, à présenter leurs produits et services, à recruter des talents ou des sympathisants et à acquérir un avantage concurrentiel.

