Début de la mise à niveau vers les lignes fixes numériques en Irlande du Nord

By

BT a lancé la mise à niveau des lignes fixes vers la technologie numérique en Irlande du Nord dans le cadre de son projet Digital Voice. Ce projet vise à remplacer les lignes téléphoniques analogiques traditionnelles par des lignes numériques, en utilisant la technologie haut débit. Le projet, décrit comme une entreprise « unique dans une génération », a débuté dans certaines régions d’Angleterre en juillet et août. BT veillera à ce que les clients d'Irlande du Nord soient informés au moins quatre semaines avant le changement.

La mise à niveau vers la technologie numérique est considérée comme essentielle, car la technologie analogique existante devient obsolète. BT souligne que les téléphones fixes ne sont pas progressivement supprimés et que, pour la majorité des clients, le changement impliquera simplement de brancher le téléphone fixe sur un routeur haut débit au lieu d'une prise murale. Les avantages du commutateur incluent des capacités avancées de filtrage des appels frauduleux et un son d’appel plus clair.

La transition vers la voix numérique devrait être un processus simple et gratuit pour presque tous les clients, sans travaux d'installation à domicile. Toutefois, BT encourage les clients qui pourraient avoir besoin d’une assistance supplémentaire ou se considérer comme vulnérables à les informer. Certains clients, tels que ceux disposant de pendentifs de soins de santé, ceux qui dépendent uniquement de téléphones fixes et ceux sans signal mobile, ne seront pas commutés de manière proactive dans un premier temps.

Pour sensibiliser au passage à la technologie numérique, BT prévoit d'organiser une série d'événements publics et de stands éphémères dans toute l'Irlande du Nord. Ces événements visent à fournir aux clients plus d’informations et de soutien pendant la transition.

Sources:

- BT

– Conseil du Shropshire