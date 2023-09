L'initiative EDGE : combler le fossé entre la technologie et les affaires

Dans un monde numérique en évolution rapide, il est crucial pour les entreprises de s’adapter et d’intégrer les nouvelles technologies. La D'Amore-McKim School of Business de la Northeastern University a reconnu ce besoin et a lancé l'initiative EDGE pour combler le fossé entre la technologie et les affaires.

L'initiative EDGE est un programme unique qui rassemble diverses disciplines telles que la technologie, la recherche opérationnelle et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour fournir aux étudiants une compréhension globale du paysage numérique et de son impact sur les entreprises. Grâce à cette initiative, les étudiants acquièrent des compétences et des connaissances pratiques essentielles dans l'économie numérique d'aujourd'hui.

L'un des principaux objectifs de l'initiative EDGE est de doter les étudiants des compétences nécessaires pour naviguer dans les complexités du monde numérique. Cela implique de comprendre les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, la blockchain et l’apprentissage automatique, ainsi que la manière dont elles peuvent être appliquées dans différents contextes commerciaux. Les étudiants développent également la pensée critique et les compétences en résolution de problèmes qui sont nécessaires pour relever les défis et les opportunités présentés par la perturbation numérique.

Un autre aspect important de l’initiative EDGE est l’accent mis sur l’apprentissage expérientiel. Les étudiants ont la possibilité de travailler sur des projets du monde réel et de collaborer avec des partenaires industriels, ce qui leur permet d'appliquer leurs connaissances dans des situations pratiques. Cette approche pratique aide à développer leur capacité à analyser, à élaborer des stratégies et à prendre des décisions éclairées dans un environnement numérique dynamique.

L'initiative EDGE reconnaît également l'importance de la collaboration et de la réflexion interdisciplinaire. En réunissant des étudiants issus d'horizons différents, tels que le commerce, l'ingénierie et l'informatique, le programme encourage la collaboration interdisciplinaire et l'échange d'idées. Cela favorise une approche holistique de la résolution de problèmes et permet aux étudiants de relever des défis numériques complexes sous plusieurs perspectives.

Dans l'ensemble, l'initiative EDGE de la D'Amore-McKim School of Business est un programme innovant qui reconnaît le besoin de professionnels capables de naviguer efficacement dans le paysage numérique. En combinant technologie, recherche opérationnelle et gestion de la chaîne d'approvisionnement, le programme prépare les étudiants à des carrières réussies dans un monde numérique en évolution rapide.

