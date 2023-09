By

L'Éthiopie a franchi une étape importante vers l'adoption des identifications numériques avec la sélection de Madras Security Printers Private Limited comme partenaire d'impression. L'entreprise a remporté un contrat de 300,000 1 $ pour produire XNUMX million d'identités numériques, connues sous le nom de Fayda. Ces pièces d'identité comprendront des informations biométriques pour authentifier les citoyens éthiopiens et faciliter leur accès aux services publics, ainsi que la possibilité de vérifier leur identité lors de l'ouverture de comptes bancaires.

Un autre aspect crucial du système d’identification numérique envisagé est le contrat de stockage des données. Au cours de la phase d'essai, le moteur biométrique et le logiciel de délivrance d'identité numérique de Tech5 ont été testés, conformément à la loi sur l'identité numérique qui exige le stockage sécurisé de données personnelles bien organisées dans une base de données désignée.

Le lancement du processus d'inscription Fayda ID en 2022 a marqué le début du programme d'identité nationale de l'Éthiopie. Plus de 1.4 million d'Éthiopiens ont déjà été enregistrés pour obtenir la carte d'identité Fayda, qui sert de document d'identification fondamental du pays pour la vérification de l'identité.

Actuellement, la forme d'identification la plus largement adoptée en Éthiopie est la carte d'identité Kebele, principalement utilisée pour indiquer le lieu de résidence d'une personne. Cette pièce d'identité, ainsi que d'autres documents d'identification fonctionnels tels que les permis de conduire et les passeports internationaux, sont utilisées pour vérifier l'identité d'un individu.

En mars 2023, l’Éthiopie a adopté le projet de loi sur la proclamation de l’identité numérique, rejoignant ainsi d’autres pays africains comme le Kenya et l’Ouganda dans la transition vers un système d’identification numérique. La législation couvre des aspects essentiels tels que les procédures d'enregistrement, les services d'authentification, la sécurité des données, la protection de la vie privée et les conséquences juridiques en cas de violation. Cette décision vise à moderniser le système d’identification et à promouvoir l’inclusivité en Éthiopie.

En outre, la Banque nationale d'Éthiopie, en collaboration avec le Programme d'identité nationale, prévoit d'utiliser l'identification numérique Fayda pour toutes les transactions bancaires. Cette initiative obligera les clients de la banque à s'embarquer en utilisant leur identifiant Fayda, rationalisant ainsi les opérations bancaires et établissant un système plus efficace.

Parallèlement, le Kenya est également sur le point de lancer son propre système d'identification numérique. Les prochaines identifications numériques comporteront des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la biométrie de l’iris et du visage, ainsi que l’identification des empreintes digitales. Ces identifications numériques remplaceront le programme Huduma Namba, lancé en 2018 et qui a échoué.

En conclusion, le choix de Madras Security Printers Private Limited comme producteur d'identités numériques en Éthiopie marque une étape importante dans le cheminement du pays vers un système d'identification numérique. Avec la mise en œuvre de l’identification numérique, les Éthiopiens bénéficieront d’un accès amélioré aux services publics et d’une efficacité accrue des opérations bancaires.

