La rencontre sur les langues du monde et les humanités numériques revient à l'Université de l'Arkansas

Le Studio des langues du monde et des humanités numériques de l'Université de l'Arkansas est ravi d'annoncer le retour du Meet-Up des humanités numériques. L'événement aura lieu au studio situé au Centre JB Hunt le 14 septembre de 4h à 5h.

Lors de la rencontre d'ouverture du DH, les professeurs et les étudiants diplômés du Département des langues, littératures et cultures du monde présenteront leurs projets combinant cultures du monde et technologie numérique. Les participants peuvent s'attendre à voir des présentations sur divers sujets, tels que la photographie à 360°, des visites virtuelles interactives de sites antiques, des cours de paléographie sur écran tactile pour apprendre le français médiéval et l'utilisation innovante des outils numériques en classe.

Après l'événement, une réception aura lieu au Studio WLDH, offrant aux participants l'occasion de réseauter et de discuter davantage des projets présentés.

Le deuxième Meet-Up DH du mois aura lieu le 28 septembre de 11h à 12h. Ce meet-up mettra en vedette des professeurs et des étudiants diplômés du département WLLC qui partageront leurs projets de futurs projets mêlant cultures du monde et technologie numérique. Cela comprend des propositions de financement, des cours potentiels et des unités d'apprentissage. Le déjeuner sera fourni par le studio suite à cet événement.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Pour rester informé des événements organisés par le département WLC et le Studio des langues du monde et des humanités numériques, suivez WLC sur Instagram, Facebook et Twitter.

Sources:

– Langues, littératures et cultures du monde de l’Université de l’Arkansas

Remarque : L'article source a été modifié pour s'adapter au format demandé.