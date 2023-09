Rumeurs entourant la prochaine vague de consoles de Nintendo à la Gamescom

Les rumeurs circulent à propos de la prochaine console très attendue de Nintendo, la Gamescom étant un catalyseur majeur de spéculation. De nombreux médias ont rapporté que les développeurs avaient eu un aperçu exclusif du successeur de la Nintendo Switch lors de l'événement du mois dernier, alimentant l'anticipation des fans.

Même si Nintendo est resté discret sur ces rumeurs, diverses sources ont progressivement révélé davantage d'informations sur ce qui s'est potentiellement passé à la Gamescom. Digital Foundry a publié une vidéo mettant en lumière les rumeurs et fournissant des détails supplémentaires. Cependant, il est important de noter que les informations discutées sont basées sur des sources de seconde main et doivent être prises avec prudence.

Selon les rapports d'Eurogamer et de VGC, le SoC Nvidia T239 serait le matériel prévu pour la nouvelle console. Cela correspond aux fuites précédentes de Nvidia lui-même. De plus, il a été suggéré que la démo de Breath of the Wild fonctionnait à 4K/60 ips en utilisant la technologie DLSS, démontrant les capacités impressionnantes du matériel.

La démo Matrix, qui présentait une technologie avancée de traçage de rayons, a bénéficié du matériel supérieur de Nvidia par rapport à AMD. Il est supposé que DLSS 3.5, à l'exclusion de la génération de trames, a été utilisé pour la démo. Compte tenu des progrès réalisés par Unreal Engine 5 au cours des deux dernières années, on s'attend à ce que le moteur soit plus évolutif et compatible avec la nouvelle console.

Nvidia et Epic Games ont tout intérêt à ce que l'Unreal Engine 5 soit accessible et adaptable à la Switch 2. Epic Games ne voudrait pas limiter le succès potentiel de son moteur sur une plateforme aussi populaire que la Switch originale, alors que Nvidia vise pour présenter leurs capacités de pointe en matière de DLSS et de lancer de rayons.

Même si les rumeurs autour de la prochaine console de Nintendo sont passionnantes, il est important de les aborder avec scepticisme jusqu'à ce qu'une confirmation officielle soit fournie. Cependant, ces rumeurs offrent des aperçus passionnants de ce que l’avenir du jeu Nintendo pourrait nous réserver.

