Netskope acquiert Kadiska pour améliorer son architecture SASE (Secure Access Service Edge)

Netskope, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité du cloud, des données et des réseaux, a acquis Kadiska, une société de plateforme de gestion de l'expérience numérique (DEM). Les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été divulgués.

L'architecture SASE de Netskope combine sécurité et mise en réseau pour connecter les utilisateurs, les appareils et les emplacements aux applications, sites Web et données. Grâce à l'intégration des capacités DEM de Kadiska, les organisations peuvent garantir le succès du travail hybride et d'autres initiatives de transformation numérique tout en numérisant les expériences client.

Kadiska se spécialise dans le suivi et la visibilité de l'expérience numérique. L'équipe de la société possède une vaste expérience en matière de DEM, de surveillance des performances des applications (APM) et de surveillance des performances du réseau (NPM). Ils ont développé une technologie qui combine une surveillance réelle de l'expérience utilisateur (RUM) avec une visibilité de bout en bout des performances du réseau et des applications.

En tirant parti des capacités de surveillance de Kadiska, Netskope sera en mesure de fournir à ses clients une remédiation de l'expérience numérique basée sur l'IA et l'apprentissage automatique. Cela permettra de surveiller et de résoudre les problèmes de performances et d'optimiser l'expérience numérique dans l'architecture SASE de Netskope.

En août 2023, Netskope a lancé la solution Proactive Digital Experience Management for SASE. Cette solution offre plusieurs fonctionnalités clés, notamment la surveillance Synthetic Monitoring Augmentation for Real Traffic (SMART), qui combine la surveillance RUM et la surveillance synthétique des transactions (STM) pour une visibilité sur les expériences numériques des utilisateurs. Il permet également une résolution proactive des problèmes d'expérience numérique et fournit des contrôles de routage à plusieurs niveaux pour des performances applicatives optimales.

Les produits et solutions de Netskope permettent aux organisations d'appliquer les principes de confiance zéro, ainsi que l'IA et l'apprentissage automatique, pour protéger leurs données et se défendre contre les cybermenaces. La société propose également le programme de partenariat Evolve, qui permet aux MSSP, MSP et autres fournisseurs de technologies d'intégrer les produits et solutions de Netskope dans leurs portefeuilles.

Dans l'ensemble, l'intégration de la plateforme DEM de Kadiska dans l'architecture SASE de Netskope renforce l'engagement de Netskope à offrir des expériences numériques exceptionnelles tout en garantissant la sécurité et les performances des organisations à l'ère numérique.

