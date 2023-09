La ville de Seattle offre des subventions pour réduire la fracture numérique

La ville de Seattle accorde des subventions à des organisations qui se consacrent à réduire la fracture numérique au sein de leurs communautés. Le prochain cycle de subventions s’ouvrira le lundi 18 septembre 2024 à midi. Les parties intéressées peuvent en apprendre davantage sur le processus en assistant à une réunion virtuelle organisée par le Conseil consultatif des technologies communautaires (CTAB) de la Ville le mardi 12 septembre à 6 h. Des séances d'information supplémentaires seront programmées dans les prochaines semaines.

Les subventions d'équité numérique pour 2024 alloueront jusqu'à 35,000 XNUMX $ aux organisations à but non lucratif et aux groupes communautaires éligibles de Seattle. Ces fonds soutiendront des projets visant à accroître l’accès et l’adoption d’Internet, en mettant l’accent sur quatre domaines clés :

Services de navigation numérique : Fournir une assistance personnalisée aux résidents dans l'utilisation des appareils, la connexion à Internet et la souscription à des forfaits Internet à faible coût.

Fournir une assistance personnalisée aux résidents dans l'utilisation des appareils, la connexion à Internet et la souscription à des forfaits Internet à faible coût. Cours/ateliers d’alphabétisation numérique : Proposer des formations aux compétences numériques aux utilisateurs des nouvelles technologies.

Proposer des formations aux compétences numériques aux utilisateurs des nouvelles technologies. Appareils et support technique : Fournir des appareils tels que des ordinateurs portables, des Chromebooks, des tablettes et des smartphones, ainsi que l'assistance nécessaire pour les utiliser efficacement.

Fournir des appareils tels que des ordinateurs portables, des Chromebooks, des tablettes et des smartphones, ainsi que l'assistance nécessaire pour les utiliser efficacement. Connectivité Internet : Étendre le Wi-Fi ou utiliser d'autres moyens, tels que des points d'accès, des routeurs ou des points d'accès Wi-Fi, pour offrir l'accès à Internet aux résidents à faible revenu.

Le programme de subventions pour l'équité numérique fait partie du Département d'information de Seattle (Seattle IT), qui vise à fournir des technologies sécurisées, fiables et conformes permettant à la ville de fournir des services équitables et réactifs au public. Pour le cycle de subventions 2024, un total de 545,000 25 $ est disponible via le Technology Matching Fund (TMF) et la Digital Navigator Grant. La communauté devrait également contribuer à hauteur de XNUMX % de la demande de financement, qui peut prendre la forme de travail bénévole, de matériel, de services professionnels ou d'argent.

Pour assister à la réunion virtuelle du CTAB le 12 septembre, les participants peuvent se joindre en ligne à l'aide de Cisco Webex Meetings ou appeler en utilisant les numéros de téléphone fournis.

Sources : Ville de Seattle, service informatique de Seattle