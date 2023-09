Désencombrer et gérer les documents numériques

Dans un article précédent, j'ai évoqué les progrès que j'avais réalisés dans l'organisation et le désencombrement de mes archives de documents numériques. À ce stade, mes documents n'étaient stockés qu'à deux endroits : OneDrive et une copie synchronisée localement sur mon ordinateur portable. Cependant, une fois revenu d'un week-end, j'ai connecté mon ordinateur portable au périphérique de stockage en réseau (NAS) que j'utilise pour un stockage supplémentaire.

Le NAS me permet de centraliser et de sécuriser mes documents, tout en offrant un accès facile depuis plusieurs appareils. En connectant mon ordinateur portable au NAS via le réseau, j'ai pu m'assurer que tous mes documents étaient sauvegardés et facilement accessibles. Cette étape a été cruciale dans mon parcours visant à créer des archives numériques plus rationalisées et organisées.

L'organisation de documents numériques est un processus qui implique de catégoriser, d'étiqueter et de gérer les fichiers de manière logique et intuitive. En utilisant des dossiers, des sous-dossiers et des noms de fichiers descriptifs, il devient plus facile de localiser et de récupérer des documents en cas de besoin. De plus, investir dans des solutions de stockage cloud telles que OneDrive ou Google Drive peut fournir une couche supplémentaire de protection et d'accessibilité.

Alors que je poursuis mon processus de désencombrement, j'adopte également une convention de dénomination de fichiers cohérente pour éviter toute confusion et améliorer la recherche. Cela implique l'utilisation de mots-clés et de dates spécifiques dans les noms de fichiers, ce qui facilite la localisation des fichiers en fonction de leur contenu ou de leur date de création.

Globalement, en centralisant mes documents sur un NAS et en mettant en œuvre des stratégies d'organisation efficaces, j'ai pu désencombrer mes archives numériques et améliorer mon flux de travail. Avec un accès facile et une organisation efficace, la gestion des documents numériques devient un jeu d'enfant.

Sources:

– NAS : périphérique de stockage en réseau qui offre des capacités supplémentaires de stockage et de partage de fichiers sur un réseau.

– OneDrive : Un service de stockage cloud fourni par Microsoft.

– Google Drive : Un service de stockage cloud fourni par Google.