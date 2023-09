Coupons numériques : l'essor de l'épargne à l'ère numérique

Les coupons numériques gagnent en popularité à mesure que de plus en plus de personnes abandonnent les journaux traditionnels. Avec la baisse des abonnements aux journaux, la commodité des coupons numériques est devenue évidente. Les détaillants comme Publix adoptent la technologie en proposant des économies via leur application et programme mobile, Club Publix. Les acheteurs peuvent désormais accéder à des réductions en utilisant leur téléphone ou leur numéro de téléphone, éliminant ainsi le besoin de coupons papier.

Hannah Herring de Publix déclare : « Je pense qu'à mesure que la technologie évolue, nous constatons définitivement une augmentation de l'utilisation des coupons numériques. » L’un des avantages des coupons numériques est la commodité qu’ils offrent. Fini le temps où il fallait chercher des coupons papier égarés ou s'inquiéter s'ils étaient oubliés dans la voiture. Désormais, les acheteurs peuvent avoir leurs coupons facilement disponibles sur leur téléphone.

Les détaillants ont également reconnu les avantages des coupons numériques pour réduire le risque de fraude. En encourageant les clients à utiliser les coupons approuvés sur les applications du magasin, le risque d'utilisation frauduleuse des coupons diminue. Breanne Benson, connue sous le nom de « Bree The Coupon Queen », explique : « Si les magasins commencent à perdre beaucoup d'argent, ils devront fermer leurs portes en utilisant les coupons en général. »

Il est intéressant de noter que le couponing n’est plus limité à un groupe démographique spécifique. Des personnes de tous âges et de tous horizons s’intéressent à l’art du couponing. Benson révèle : « Je veux dire, j'ai des gens à l'université qui suivent mon programme et apprennent à créer des coupons. J'ai des gens qui sont à la retraite avec un revenu fixe, qui suivent mon programme et apprennent à obtenir des coupons. Les générations plus âgées s’adaptent à l’utilisation des coupons numériques, attirées par la facilité et la commodité des smartphones et des applications.

Les coupons numériques offrent également un avantage par rapport aux coupons papier traditionnels : l’anonymat. Certaines personnes peuvent se sentir jugées lorsqu’elles utilisent des coupons papier, ce qui les amène à éviter de les utiliser. Cependant, grâce aux coupons numériques, les acheteurs peuvent économiser discrètement sans se soucier de l'opinion des autres.

Que vous choisissiez de vous en tenir au découpage traditionnel ou d'opter pour la commodité des coupons numériques, la stratégie d'épargne reste intemporelle. La clé est d’apprendre à s’organiser, à planifier les transactions à l’avance et à maximiser les économies. Alors, la prochaine fois que vous ferez vos achats, envisagez de rejoindre la tendance des coupons numériques et voyez vos économies augmenter.

