La réadaptation cardiaque numérique réduit les réadmissions à l'hôpital pour maladies cardiaques

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Baker Heart and Diabetes Institute a révélé que les programmes numériques de réadaptation cardiaque sont très efficaces pour réduire les réadmissions à l'hôpital des personnes atteintes d'une maladie cardiaque. L'étude a analysé 18 études mondiales, y compris celles menées en Australie, et a conclu que les programmes de santé numérique, tels que les applications mobiles, les SMS, la surveillance à distance et les vidéoconférences ou conférences téléphoniques, diminuent considérablement le risque de réadmissions à l'hôpital ou de visites aux urgences pour une maladie cardiaque. les patients.

Par rapport aux programmes traditionnels en présentiel, les programmes numériques de réadaptation cardiaque offrent plusieurs avantages. Ils sont plus accessibles, permettant aux patients de terminer leurs programmes au moment et à l'endroit qui conviennent à leurs besoins. Cette commodité augmente l’engagement des patients et les taux de participation. Les programmes traditionnels se heurtent souvent à de faibles taux de participation, avec seulement 37 % des Australiens participant à une réadaptation cardiaque après un événement cardiaque.

L’étude n’identifie pas un seul élément clé contribuant à l’efficacité des programmes numériques de réadaptation cardiaque. On pense plutôt qu’une combinaison de facteurs entre en jeu. Ces facteurs comprennent une meilleure éducation des patients, une meilleure communication avec les prestataires de soins de santé et un engagement accru des patients.

Les programmes de gestion des maladies, intégrés à des méthodes de prestation à distance telles que la télésanté, les SMS et la réadaptation cardiaque numérique, offrent aux patients le choix, l'accès et le contrôle de leurs soins. L'étude a révélé une réduction de 32 % du risque relatif de réhospitalisation, quelle qu'en soit la cause, et une réduction de 45 % des réhospitalisations d'origine cardiovasculaire chez les patients qui ont utilisé un programme mobile de gestion des maladies par rapport à un programme traditionnel.

Les programmes numériques de réadaptation cardiaque offrent une méthode de prestation moderne et alternative pour améliorer les résultats chez les personnes atteintes d'une maladie cardiaque. Ils augmentent l’accès aux soins, améliorent l’engagement des patients et réduisent le fardeau des cliniciens et des systèmes de santé. Avec environ 4.2 millions d’Australiens vivant avec des maladies cardiovasculaires, il est crucial d’explorer et de mettre en œuvre ces solutions numériques pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies cardiaques et réduire les réadmissions évitables à l’hôpital.

Sources:

– JACC : Avancées (2023). DOI : 10.1016/j.jacadv.2023.100591