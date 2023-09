Zopa lève 75 millions de livres sterling pour accélérer sa croissance et devenir la meilleure banque de Grande-Bretagne

La banque numérique Zopa a obtenu 75 millions de livres sterling (95 millions de dollars) de capital de niveau 2 dans le cadre de sa stratégie de croissance continue. Le financement servira à soutenir les projets d'expansion de Zopa et à consolider sa position de première banque britannique. Cette dernière injection de capital porte le total levé par Zopa Bank à 530 millions de livres sterling, dont 150 millions de livres sterling garantis rien qu'en 2023.

Zopa Bank est reconnue pour ses offres innovantes, qui visent à améliorer la santé financière des clients et à donner accès à un crédit à des prix compétitifs. Les services de la banque comprennent des produits d'épargne leaders du marché, des outils pour aider les clients à rembourser plus rapidement les soldes de leurs cartes de crédit et des modèles de souscription basés sur l'IA qui ont démontré d'excellentes performances de crédit.

Le PDG Jaidev Janardana a souligné l'importance de ce cycle de financement, déclarant qu'il valide la performance financière de Zopa Bank et démontre la forte confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance. En outre, les fonds soutiennent le modèle commercial responsable et durable de Zopa, ainsi que sa vision de construire la meilleure banque du Royaume-Uni.

Contrairement à de nombreuses sociétés de technologie financière et institutions de monnaie électronique, Zopa Bank détient une licence bancaire, qui la soumet aux mêmes normes réglementaires que les grandes banques traditionnelles. Cela garantit que les dépôts des clients sont protégés par le système d'indemnisation des services financiers jusqu'à 85,000 XNUMX £. Zopa Bank a également introduit les produits réglementés Buy Now Pay Later (BNPL) et Smart ISA, offrant des alternatives responsables aux services existants.

Depuis son lancement en 2020, Zopa Bank a attiré des dépôts importants, approuvé plus de 2 milliards de livres sterling de prêts personnels et émis 470,000 82 cartes de crédit. Il affiche actuellement un impressionnant score net de promoteur de 5, un indicateur clé de la satisfaction client. Forte de sa base rentable, Zopa Bank prévoit de servir 2027 millions de clients d'ici XNUMX.

Le succès de Zopa Bank a été reconnu par des distinctions telles que « Banque de l'année » aux AltFi Awards 2022, en plus d'être nommé « Meilleur fournisseur de prêts personnels » et « Meilleur fournisseur de cartes de crédit » lors des précédents British Bank Awards. Ce dernier cycle de financement positionne Zopa Bank pour une croissance et un succès continus dans le secteur bancaire numérique.

Définitions:

– Capital de niveau 2 : désigne le capital supplémentaire d'une banque, qui offre une protection supplémentaire contre les risques financiers et contribue à garantir sa solvabilité et sa stabilité.

– IA (Intelligence Artificielle) : simulation de l’intelligence humaine dans des machines programmées pour penser et apprendre comme les humains.

– BNPL (Buy Now Pay Later) : une option de paiement qui permet aux consommateurs d'effectuer des achats et de retarder le paiement jusqu'à une date ultérieure, souvent sans intérêt ou avec des plans de paiement fixes.

– Net Promoter Score (NPS) : mesure utilisée pour mesurer la fidélité et la satisfaction des clients en fonction des réponses à la question « Quelle est la probabilité que vous recommandiez ce produit/service à un ami ? » Le NPS varie de -100 à +100, les scores plus élevés indiquant une plus grande satisfaction client.

