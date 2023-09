Les produits d'investissement dans les actifs numériques connaissent des sorties continues dans un contexte de baisse d'intérêt

Les produits d’investissement en actifs numériques connaissent des sorties de capitaux à mesure que les intérêts et les volumes de transactions diminuent sur le marché des cryptomonnaies. La semaine dernière, un total de 59 millions de dollars a été retiré de divers produits, marquant la quatrième semaine consécutive de sorties de fonds. Selon le rapport Digital Asset Fund Flows de CoinShares, un total de 294 millions de dollars a été retiré des fonds au cours du mois dernier, ce qui représente 0.9 % du total des actifs sous gestion.

Bien que les sorties de capitaux aient été courantes au cours de l’année écoulée, les produits à découvert en Bitcoin ont également enregistré des entrées la semaine dernière, ce qui indique un sentiment médiocre à l’égard de la classe d’actifs. Les volumes de transactions ont chuté de 73 % par rapport à la semaine précédente, pour atteindre seulement 754 millions de dollars.

Bitcoin a connu les sorties les plus importantes, les investisseurs ayant retiré 69 millions de dollars des fonds axés sur BTC, tandis que les produits Bitcoin à court terme ont connu leur plus grande semaine d'entrées depuis mars 2023, totalisant 15 millions de dollars. Les produits Ethereum ont également enregistré des sorties de capitaux, atteignant 4.8 millions de dollars, ce qui en fait l'actif numérique le moins apprécié des investisseurs ETP cette année.

Malgré les sorties globales, les produits liés au XRP ont vu 0.7 million de dollars affluer à la suite de la décision selon laquelle le jeton n'est pas un titre. La plupart des pays proposant des produits d'investissement dans les actifs numériques ont connu des sorties de capitaux, l'Allemagne étant en tête avec 20 millions de dollars de sorties, suivie du Canada avec 17.6 millions de dollars et des États-Unis avec 12.3 millions de dollars.

Les actions de la blockchain ont également fait face à un sentiment négatif, avec des sorties de 10.8 millions de dollars, marquant la cinquième semaine consécutive de sorties. Le marché plus large de la cryptographie montre une stagnation et une incertitude, les pièces stables connaissant une baisse de l’offre et un retour à des flux neutres ou négatifs pour le BTC et l’ETH depuis fin août.

Dans l’ensemble, le marché est entré dans une période d’apathie, d’épuisement et d’ennui extrêmes, avec une faible volatilité, liquidité, volumes d’échanges et volumes de règlements en chaîne. Le Crypto Fear & Greed Index est désormais en territoire « Peur » après avoir passé le mois dernier en territoire « neutre ».

Source : CoinShares, Glassnode, Alternative