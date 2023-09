The Orchard embauche un responsable de compte numérique pour les DSP britanniques

The Orchard, l'une des principales sociétés de distribution de musique, recherche un responsable de compte numérique pour gérer les relations clés avec les fournisseurs de services numériques (DSP) britanniques tels qu'Apple, Amazon et VEVO. Le rôle implique de travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion et de marketing du label pour créer des campagnes de contenu convaincantes pour les artistes et les labels, ainsi que de gérer les relations quotidiennes avec les détaillants numériques.

Les responsabilités incluent la présentation de placements de playlists et de campagnes de marketing collaboratives, ainsi que le maintien des relations avec les détaillants numériques en assistant à des réunions, des événements et des concerts. De plus, le responsable de compte numérique priorisera et analysera le calendrier de sortie pour répondre aux besoins des labels et des artistes, et communiquera l'analyse et les résultats aux parties prenantes.

Le candidat idéal doit avoir plus de deux ans d'expérience dans l'industrie musicale, une solide connaissance des principales plateformes de vente au détail numérique et une bonne compréhension de la stratégie de vente. Une expérience en communication avec des comptes de vente au détail ou des plateformes de marketing numérique est préférable, ainsi que d'excellentes compétences en communication, une compréhension approfondie du paysage des médias sociaux et de solides capacités d'analyse. Une connaissance d'Excel, PowerPoint et Word est également requise.

The Orchard offre l'opportunité de contribuer au voyage créatif sur la scène mondiale, avec un environnement de travail moderne, diversifié et innovant. Ils offrent également des investissements dans l'apprentissage et le développement, ainsi qu'une gamme d'avantages tels qu'une couverture médicale privée, un régime de retraite généreux, une assurance-vie et une protection des revenus.

The Orchard est une société pionnière de distribution de musique, de vidéo et de films et un réseau multicanal de premier plan opérant à l'échelle mondiale. Leur approche holistique des ventes et du marketing, combinée à une technologie et des opérations de pointe, amplifie la portée et les revenus dans les points de vente numériques, physiques et mobiles. Fondé en 1997, The Orchard donne du pouvoir aux entreprises et aux créateurs de l'industrie du divertissement.

