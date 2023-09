Elon Musk suggère que la valeur de Twitter a chuté de 90 % après son acquisition

L'acquisition de Twitter par Elon Musk, désormais appelé « X », ne s'est apparemment pas bien passée pour lui. Dans une récente diatribe contre l’Anti-Defamation League (ADL), Musk a involontairement laissé entendre que X avait perdu environ 90 % de sa valeur, soit un montant d’environ 40 milliards de dollars. Musk a déclaré qu'il ne pouvait pas imaginer un scénario dans lequel l'ADL serait responsable de moins de 10 % de la destruction en valeur, ce qui équivaut à environ 4 milliards de dollars. Cet aveu suggère que l'acquisition de Musk pour 44 milliards de dollars n'a pas été aussi réussie qu'il l'avait espéré.

Le président de l'UAW critique l'offre salariale de General Motors

Le président de l'UAW, Shawn Fain, s'est prononcé contre la proposition salariale de General Motors, la qualifiant d'« insultante » lors des négociations en cours entre l'UAW et le constructeur automobile. L'offre de General Motors comprend une prime de ratification de 5,500 10 $ pour tous les employés, une augmentation de salaire de 20 % pour la plupart des employés et une augmentation de 20 % jusqu'à un salaire horaire de XNUMX $ pour les employés temporaires actuels. À l'approche de l'expiration des contrats, les tensions montent entre l'UAW et les géants de l'automobile de Détroit.

Stellantis ouvre un centre de technologie de batteries en Italie

Stellantis, un constructeur automobile, a inauguré son premier centre de technologie des batteries à Turin, en Italie. Cet investissement de 40 millions d'euros renforcera les capacités de Stellantis en matière de conception, de développement et de test de batteries, de modules, de cellules haute tension et de logiciels pour les prochains véhicules de la marque Stellantis. Le centre, l'un des plus grands d'Europe, a la capacité de tester jusqu'à 47 batteries simultanément, plaçant Stellantis à la pointe de la technologie des véhicules électriques.

Kroger et Albertsons vendent certains magasins à C&S Wholesale Grocers

Kroger et Albertsons ont conclu un accord de 1.9 milliard de dollars avec C&S Wholesale Grocers pour vendre certains magasins, bannières, centres de distribution, bureaux et marques privées. Cette décision stratégique vise à élargir l’accès à des aliments abordables et à créer une alternative compétitive aux détaillants non syndiqués. C&S Wholesale Grocers, qui serait soutenu par SoftBank Corp, jouera un rôle crucial dans l'élaboration de l'avenir du secteur de l'épicerie.

Kroger annonce des résultats mitigés au deuxième trimestre et parvient à un règlement sur les opioïdes

Les ventes de Kroger au deuxième trimestre de l'exercice 23 ont diminué de 2.3 % à 33.85 milliards de dollars, en deçà des attentes des analystes. Cependant, la société a conclu un accord de principe pour régler la majorité des réclamations liées aux opioïdes à son encontre. Le règlement constitue une étape importante vers la résolution des litiges juridiques et permet à Kroger d’aller de l’avant. La société s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 23 se situe entre 4.45 et 4.60 dollars.

Le médicament contre le diabète d'Eli Lilly recommandé comme nouvelle option de traitement

L'Institut national britannique pour l'excellence en matière de santé et de soins (NICE) a approuvé le médicament contre le diabète d'Eli Lilly, Mounjaro (tirzepatide), comme option de traitement viable pour les patients atteints de diabète de type 2 mal contrôlé. NICE estime qu'environ 180,000 XNUMX personnes pourraient bénéficier de ce nouveau traitement. Cette recommandation confirme l'efficacité et l'impact potentiel du Mounjaro dans la gestion de l'épidémie mondiale croissante de diabète.

Hooker Furnishings annonce des résultats décevants au deuxième trimestre

Hooker Furnishings a enregistré une baisse de ses ventes de 36 % au deuxième trimestre de l'exercice 2, totalisant 24 millions de dollars, en deçà des attentes du consensus. La baisse des revenus est attribuée à la baisse de la demande d'articles d'ameublement et à la cession prévue d'activités non rentables dans le segment Home Meridian. Cependant, la société prévoit une reprise de la demande et des activités au cours du second semestre de l’exercice 97.8 et s’attend à ce que Home Meridian atteigne une rentabilité durable.

Calvin Klein lance des collections pour la maison

Calvin Klein Inc, une filiale de PVH Corp, a conclu un accord de licence avec Revman pour concevoir, fabriquer et distribuer des accessoires pour la maison aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La société prévoit de dévoiler de nouvelles collections pour la maison Calvin Klein lors de la semaine du New York Home Textiles Market, marquant ainsi son entrée dans le secteur de l'ameublement. Ce partenariat vise à capitaliser sur la marque forte Calvin Klein et à étendre sa présence sur le marché.

Apple répond rapidement aux vulnérabilités du zéro clic

Apple a pris des mesures rapides en réponse à la découverte d'exploits zero-day utilisés pour cibler un membre d'une organisation de la société civile à Washington, DC. Les exploits, découverts par le groupe de surveillance Internet Citizen Lab, ont permis aux pirates de déployer des logiciels malveillants sans interaction de l'utilisateur. La réponse rapide d'Apple démontre son engagement à protéger les utilisateurs et à maintenir la sécurité de ses appareils.

Les projets de GNL de Chevron Australia font face à des grèves sur les salaires

Les travailleurs des projets de gaz naturel liquéfié (GNL) de Chevron Corporation en Australie ont lancé des grèves suite à l'échec des négociations de médiation. Les travailleurs prévoient d'arrêter le travail jusqu'à 11 heures par jour sur plusieurs blocs jusqu'à mercredi prochain et refusent certaines tâches. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, ils ont menacé de cesser tout travail pendant deux semaines à compter du 14 septembre. Les grèves suscitent des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations des opérations GNL de Chevron.

Zoom fait part de ses inquiétudes concernant le regroupement des équipes de Microsoft

Zoom Video Communications a fait part de ses inquiétudes quant à ce qu'elle perçoit comme un comportement anticoncurrentiel de Microsoft avec sa plateforme Teams. Zoom s'est engagé auprès des régulateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres juridictions pour exprimer ses préoccupations. La société a eu des discussions avec des organismes de réglementation, notamment la Commission fédérale du commerce des États-Unis et des autorités de la concurrence de l'UE, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Cette décision démontre l'engagement de Zoom en faveur d'une concurrence loyale sur le marché de la vidéoconférence.

L'équipe de défense antitrust de Google fait face à des allégations de harcèlement sexuel

Google d'Alphabet est confronté à un revers dans la préparation de son procès antitrust en raison d'allégations de harcèlement sexuel contre l'ancien commissaire de la FTC, Joshua Wright. Google a rompu ses liens avec Wright à la suite de multiples allégations de huit femmes, allant de textes coquettes à des allégations de relations sexuelles. Ces allégations ont jeté une ombre sur l'équipe de défense de Google, conduisant à une réévaluation de son approche du prochain procès.

Goldman Sachs prévoit une réduction des effectifs en ciblant les employés les moins performants

Goldman Sachs se prépare à une série de suppressions d'emplois, ciblant principalement les employés peu performants, dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts. Les réductions devraient intervenir d'ici octobre et reflètent les efforts continus de l'entreprise pour réduire les coûts d'un milliard de dollars. Cette réduction annuelle touche généralement 1 à 1 % de la main-d'œuvre, en se concentrant sur des domaines tels que les principales divisions de banque d'investissement et de trading. Goldman Sachs vise à minimiser l'impact sur ses employés tout en optimisant son efficacité opérationnelle.

Spotify se développe dans les livres audio avec des essais gratuits

Spotify s'apprête à lancer un programme pilote mensuel offrant jusqu'à 20 heures de livres audio gratuits à ses abonnés payants, dans le but de diversifier ses offres. La société a collaboré avec de grands éditeurs américains pour concurrencer la plateforme de livres audio en place, Audible. En introduisant des essais gratuits de livres audio, Spotify vise à évaluer l'intérêt des clients et à renforcer davantage sa présence sur le marché du divertissement audio.

