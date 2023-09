Dhruv Consultancy Services Limited remporte un contrat pour un projet d'autoroute dans le Maharashtra

By

Dhruv Consultancy Services Limited a connu une augmentation de 1.33 % de la valeur de son action suite à l'émission d'une lettre d'attribution (LOA). La LOA donne à l'entreprise la possibilité de fournir des services de conseil pour des services d'ingénieurs indépendants pendant la phase d'exploitation et de maintenance du projet à quatre voies sur la section Sangli-Solapur de la route nationale 166 (NH-166) dans le Maharashtra.

La LOA a été émise par le bureau du directeur général en chef et directeur régional de Mumbai de la National Highways Authority of India (NHAI). Dans le cadre du modèle de rente hybride, le projet attribué s'étend sur une longueur de 194.644 kilomètres à partir de Km. 182/556 au Km. 378/100 dans l’État du Maharashtra.

La valeur totale du contrat est fixée à Rs 9.90 crore hors TPS, et sa durée contractuelle s'étend sur 60 mois. La nouvelle de ce contrat a fait grimper les actions de Dhruv Consultancy Services Limited de 1.33% à 57 ₹ à 3.22hXNUMX à la Bourse de Bombay.

Ce contrat constitue une étape importante pour Dhruv Consultancy Services Limited car il renforce la position de l'entreprise dans le secteur des services de conseil. L'expertise et l'expérience de l'entreprise dans la gestion de projets d'ingénierie sont hautement appréciées par la NHAI, ce qui a conduit à l'attribution de ce projet.

Dhruv Consultancy Services Limited s'engage à fournir des services de conseil de haute qualité et à assurer le bon fonctionnement et la maintenance de la section Sangli-Solapur de la NH-166 dans le Maharashtra. Grâce à son équipe de professionnels expérimentés, l'entreprise est bien équipée pour relever les défis du projet et fournir des résultats dans les meilleurs délais.

