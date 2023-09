Le potentiel du Switch 2 : gérer les attentes

Les récentes démos du prochain Switch 2 à la Gamescom ont déclenché des spéculations sur le matériel et ses capacités. Même si la nouvelle console devrait offrir une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur, il est important d'aborder les rumeurs avec prudence et de gérer nos attentes.

Le passage à une architecture Nvidia plus moderne ouvre des possibilités intéressantes pour le nouveau matériel. Les rapports sur The Matrix Awakens fonctionnant sur le matériel spécifique à la cible avec DLSS et lancer de rayons ont ajouté à l'enthousiasme. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cela ne signifie pas automatiquement que la console portable aura des performances comparables à celles d'une Xbox Series S.

Dans le monde du matériel de console, notamment lorsqu’il s’agit de Nintendo, les attentes doivent être tempérées. Les fuites et les rumeurs fournissent des informations limitées et conduisent souvent à des conclusions erronées. Le terme « Low Information Zone » ou LIZ, inventé par le démystificateur d'OVNIS Mick West, fait référence au manque de faits concrets qui conduisent à des interprétations et à des vœux pieux.

Cela vaut la peine de considérer la situation lorsque le Switch original a été annoncé. Les fuites et les rumeurs concernant des jeux comme Doom 2016 et The Witcher 3 arrivant sur la console semblaient incroyables à l'époque. Cependant, lorsque ces jeux sont finalement sortis sur Switch, il est devenu clair que le matériel était capable de faire plus que prévu initialement. Des idées fausses similaires pourraient survenir avec la rumeur de démo de The Matrix Awakens sur Switch 2.

Même s'il est probable que ce rapport soit vrai, compte tenu de l'expertise d'Epic Games, les capacités réelles de la console restent à voir. Le processeur mobile et la manière dont Epic Games a optimisé son travail détermineront en fin de compte les performances. Les comparaisons avec les démos sur console et PC de The Matrix Awakens doivent être abordées avec prudence, compte tenu de la façon dont des jeux comme Doom 2016 et The Witcher 3 se sont comportés sur la Switch d'origine par rapport à leurs homologues PS4.

La collaboration avec Nvidia apporte des avantages au Switch 2, tels que des technologies comme le DLSS et un traçage de rayons amélioré. Cependant, il est important de noter que la console sera toujours limitée en puissance par rapport aux consoles traditionnelles. Bien qu'il puisse surpasser les systèmes basés sur AMD, il est peu probable qu'il égale les performances de la Xbox Series S en raison des limitations du matériel mobile.

En conclusion, le potentiel de la Switch 2 est passionnant, mais il est crucial de gérer les attentes. Les rumeurs de démonstration et les progrès technologiques indiquent des possibilités prometteuses, mais jusqu'à ce que nous ayons des informations concrètes et une expérience pratique, il est important de ne pas surestimer les capacités de la console.

