Devil Engine : Date de sortie de l'édition complète reportée au 9 novembre

Beep Japan, Poppy Works et Protoculture Games ont annoncé que la date de sortie de Devil Engine : Complete Edition a été retardée. Initialement prévu pour le 12 octobre, le jeu sera désormais lancé le 9 novembre. Le shoot'em up à défilement latéral sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Devil Engine : Complete Edition comprend à la fois le jeu de base et l’extension appelée « Devil Engine : Ignition ». Le jeu de base est initialement sorti sur PC via Steam le 21 février 2019. L'extension « Devil Engine : Ignition » a été annoncée en mai 2019, avec un lancement prévu sur PC à l'hiver 2019. Cependant, la sortie ne s'est jamais concrétisée. .

Avec la sortie de l'édition complète, il est prévu que l'extension soit également disponible sur PC via Steam.

Sources : Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

Définitions:

– Beep Japan : Un éditeur et développeur.

– Poppy Works : Un éditeur et développeur.

– Protoculture Games : Un développeur.

– Side-Scrolling : Un genre de jeux vidéo où le gameplay se déplace horizontalement de gauche à droite.

– Shoot 'Em Up : genre de jeux vidéo caractérisé par le joueur contrôlant un personnage qui se bat contre des vagues d'ennemis et de projectiles.